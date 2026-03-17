Benitatxell se prepara para la IX Volta a Peu este domingo 22 de marzo

El Circuit a Peu Marina Alta regresa a El Poble Nou de Benitatxell el próximo domingo 22 de marzo con la celebración de su novena edición. Tras el éxito de participación de años anteriores, el municipio se consolida como una de las citas más esperadas y exigentes del calendario atlético comarcal.

La jornada deportiva arrancará a las 09:30 horas con la prueba reina para adultos, que tendrá su salida y meta en la avenida de València. Para esta edición de 2026, los atletas se enfrentarán a una distancia de 9,1 kilómetros, un incremento respecto al año anterior que pondrá a prueba la resistencia de los participantes en el ya conocido como ‘El Tourmalet’ de la Marina.

Al finalizar la prueba de adultos, será el turno de las categorías infantiles, manteniendo así el formato matutino que favorece el ambiente familiar y la afluencia de visitantes al municipio.

Como ya es tradición, la organización ha previsto una serie de servicios y actividades para que la prueba sea una auténtica fiesta. La Peña Taurina El Portalet estará a cargo de la barra de almuerzos para reponer fuerzas tras la carrera. El recorrido contará con el apoyo musical de la Colla La Llebetjà, la batucada Dacatuba de la Escuela de Música y la batucada Ondarattack para animar a los corredores en los puntos más críticos del circuito. Además, se mantendrán los servicios de duchas, guardarropa y guarda-bicis para todos los inscritos.

Inscripciones

El plazo para participar en la IX Volta a Peu todavía está abierto. Los atletas interesados pueden inscribirse a través de la web oficial www.somesport.com con una cuota de 8 euros. El plazo máximo para formalizar la inscripción finaliza el viernes 20 de marzo a las 12:00 horas.

Desde el Ayuntamiento y el Club Multiesport Benitatxell se invita a toda la ciudadanía a salir a la calle para animar a los deportistas locales, especialmente a los equipos femenino y masculino del club anfitrión, que buscan seguir escalando posiciones en el ranking del Circuit.

"Consolidar la Volta a Peu en domingo por la mañana fue un acierto que repetimos este 2026 para fomentar que el deporte sea una fiesta para toda la familia. Desde el Ayuntamiento, trabajamos codo con codo con la Policía Local y Protección Civil para que los más de mil atletas que esperamos disfruten de un entorno seguro. Queremos que Benitatxell no solo sea un reto deportivo, sino un escaparate de nuestra hospitalidad, con el servicio de almuerzo de la Peña Taurina y el ambiente musical que ya es seña de identidad de nuestra prueba", ha señalado el concejal de Deportes, Javi Cabrera.

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Por su parte, el presidente del Club Multiesport Benitatxell, Juan Zaragozí, ha destacado que, a pesar de mantener la esencia y la exigencia de 'El Tourmalet' por sus desniveles, la belleza paisajística de los pozos de l’Abiar y los viñedos compensa el esfuerzo de los corredores. Zaragozí se ha mostrado convencido de que el estado de forma de los atletas locales y el apoyo de la afición serán clave para seguir luchando por los puestos de honor del ranking. También ha aprovechado la ocasión para agradecer personalmente la labor de las más de 30 personas colaboradoras del club que “estarán al pie del cañón para que todo salga a la perfección, así como la colaboración indispensable de los efectivos de la Policía Local y Protección Civil”.