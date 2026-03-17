Dotze pisos, anomenats ara "unitats de convivència", de 55 m2: la cooperativa d'habitatge de Pedreguer va avant
S'ha platejat que l'estalvi respecte al preu de mercat de la zona seria d'un 30 %
Va avant. I tant que va avant. En una sessió clau celebrada el passat dissabte, 14 de març, s'ha consolidat el grup promotor del projecte "El Formiguer", una iniciativa d'habitatge cooperatiu de Pedreguer que busca transformar l'accés a l'habitatge a la localitat. La jornada de treball ha servit per a definir els aspectes tècnics i econòmics d'una promoció que ja compta amb un nucli humà compromés i il·lusionat, format per perfils professionals diversos.
La dinàmica de la sessió ha destacat per la transparència i la participació activa dels futurs residents. El projecte es basa en el model de cessió de dret d'ús, on la propietat de l'immoble roman en mans de la cooperativa i els socis en gaudeixen l'ús a preu de cost. L'arquitectura proposada contempla la construcció de 12 unitats de convivència de 55 metres quadrats cadascuna.
Un dels punts més innovadors discutits hui és la modularitat dels habitatges. El disseny permet que les unitats es puguen adaptar a les necessitats de cada família, fins i tot amb la possibilitat que veïns puguen cedir o compartir mòduls segons la seua situació vital. "Són cases compactes, però totalment adaptables", s'ha subratllat durant la presentació dels plànols.
Escenaris de finançament
L'aspecte financer ha centrat bona part de la sessió. Gràcies a la cessió del sòl per part de l'Ajuntament de Pedreguer sota un dret de superfície simbòlic, els costos es redueixen significativament. S'han plantejat diversos escenaris de finançament amb un estalvi respecte al preu de mercat de la zona del 30%.
La dinàmica de grup ha evidenciat un alt nivell d'entusiasme. Els participants han pogut interactuar amb una calculadora financera en línia per a simular els seus casos particulars, la qual cosa ha reforçat la confiança en el model. Actualment, el projecte ja té cobertes diverses unitats, amb persones d'entre 30 i 42 anys, però es manté obert a completar el grup fins a arribar a les 12 cooperativistes. El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Pedreguer atendrà les persones que estiguen interessades a sumar-se al projecte: joventut@pedreguer.es.
Els pròxims passos inclouen la constitució formal de la cooperativa, un tràmit amb un cost inicial reduït per a poder procedir a la signatura del conveni amb l'ajuntament i la sol·licitud de les possibles ajudes.
