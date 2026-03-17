La gran familia del cine: arranca 'Marere', el festival que hace comunidad cinéfila en Xàbia

Este cine es familia. Una gran familia. Este cine es comunidad. Una comunidad entusiasta de cinéfilos. El cine Jayan de Xàbia, que va camino de cumplir 70 años, es un homenaje al gran cine. Y el gran cine es el pequeño cine, el de las salas de pueblo de toda la vida, esos humildes "Cinema Paradiso" que resisten, cine también de historias auténticas, de películas modestas, independientes, sociales. Filmes de verdad frente a la artificiosidad y vacío de las grandes producciones.

Arranca el segundo Marere Film Festival. 'Marere'. Así llamaban sus nietas a la abuela Angelita. La familia Català Ortuño es apasionada del cine. "En aquellos años del Central Cinema, vendíamos las entradas después de la misa de 12. Siempre hemos sido un cine familiar. Todos hemos hecho un poco de todo. Somos trabajo, constancia y una historia de amor por el cine", afirma Ángela, y aclara que eso es lo que hubiera dicho hoy, en la inauguración de este festival, su abuela. "Más que un cine, esta sala es nuestra casa y vuestra casa", dice Ángela, y subraya que esta sala cuenta con un público fiel y muy cinéfilo. Sí, este público, la comunidad del Jayan, busca "sumergirse" en la intimidad compartida del cine en pantalla grande, en esta atmósfera que surge cuando se apagan las luces y se enciende la magia.

Una representación del festival Benissa en corto estuvo en la inauguración del Marere Film Festival / A. P. F.

El Marere arranca a lo grande. Es decir, arranca con la humildad de siempre. El Rodrigo Santa María Trío (guitarra, violín y chelo) interpreta temas de jazz con toques de música clásica y también de bossa nova. La música enfatiza la intimidad del cine.

Luego, Antonio Catalá recibe el homenaje de sus nietos. 'Marere' sería también, quizás, una película preciosa sobre una familia que lleva casi 70 años escribiendo un guion de esfuerzo y dedicación a un mundo, el del cine, que ha atravesado muchas etapas: la de las sesiones dobles, la de los míticos filmes de Hollywood, la del declive de las salas de siempre, la del resurgir del cine independiente, la del público devoto de las películas en versión original...

El público fiel del cine Jayan de Xàbia / A. P. F.

Arranca el Marere Film Festival. La primera película, "Coutures", de Alice Winocour y protagonizada por Angelina Jolie, un filme de historias cruzadas, recuerda aquella magnífica "Short Cuts" de Robert Altman y basada en relatos de Raymond Carver.

La programación del segundo Marere Film Festival / Levante-EMV

El festival cuenta con tres secciones, la oficial, la de Mirades Regionals y la de cortometrajes. Los premios se entregarán el domingo, en una gala de clausura que terminará con la proyección de "Un poeta", la sorpresa del cine colombiano, una fábula sobre las miserias de la lírica o la lírica de las miserias.

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"Fue en ese cine, ¿te acuerdas?"

Mientras tanto, la comunidad del cine de Xàbia y la Marina Alta podrá disfrutar durante una semana entera de grandes-pequeñas películas, de filmes de verdad y de una sala, el Jayan, en la que, al entrar, evocas aquella canción de Aute: "Fue en ese cine, ¿te acuerdas?..."