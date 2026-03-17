"És temps de... guanyar": Baix la Mar reina en infantil en Dénia y lo celebra a lo grande

"És de temps de..." El lema de la falla infantil Baix la Mar de Dénia, del artista Enric Ginestar, ya era una premonición. "Temps de guanyar". Y "de ballar i cantar", ha afirmado la fallera mayor infantil del distrito marinero, Chloé Cabrera. Junto a ella, el presidente infantil, Manuel Marco, estaba emocionadísimo. No ha podido contener las lágrimas. Es normal. Llevarse el primer premio de la sección especial de las Fallas de Dénia es una cosa grande. Ha pasado lo que se presumía. Duelo entre Centro, la ganadora el pasado año, y Baix la Mar. Y esta vez ha sido esta última comisión la que ha estallado de alegría. Chloé Cabrera, agudísima, ha contestado a la pregunta candorosa del periodista. "¿Y cómo es vuestra falla?". Chloé lo ha dicho de maravilla: "Pues nuestra falla es la mejor de Dénia". Nada que añadir. Respuesta certera. "Estamos muy contentos. ¡Siempre Baix la Mar!", ha proclamado la fallera.

Manuel se ha emocionado muchísimo y no ha podido contener las lágrimas / A. P. F.

¡Abajo las estadísticas! ¡Arriba las emociones! Todos esos lugares comunes de que Baix la Mar recupera el premio de especial tras la victoria del pasado año de Centro son datos que palidecen cuando se está al lado de los falleros en esta explosión de júbilo. El distrito Diana, ganador en la sección primera, también se ha llevado una alegría insuperable.

Los soportales y la Plaça de l'Ajuntament han vivido todos los códigos falleros. Cada comisión tiene sus rituales. Chloé ha recitado esas estrofas que definen el espíritu marinero de Baix la Mar. Sus compañeros las han coreado todos a una. Esos momentos son de emoción superlativa. La comisión hace piña. El entusiasmo, disparado. Manuel Marco, el presidente infantil, era la felicidad personificada. Sus lágrimas, vivísimas lágrimas de alegría, expresan el puro sentimiento fallero.

La magnífica falla infantil de Enric Ginestar / A. P. F.

Los falleros de Baix la Mar ya susurran (con la boca pequeña, claro, que nunca hay que echar las campanas al vuelo) que este año puede ser el de otro doblete histórico. En sección especial, el duelo entre Baix la Mar y Centro (Oeste y París Pedrera plantan magníficas fallas, pero, quizá, están un pelo por detrás de los otros dos distritos) se antoja cerrado.

En especial, el tercer premio ha sido para París Pedrera y el cuarto para Oeste. En primer sección, tras Diana, han quedado Port Rotes y Roques.

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La fallera mayor infantil y el presidente de Baix la Mar, al recoger los banderines del gran premio / A. P. F.

"Kromàtica" y "Faraònik", un gran duelo

"Kromàtica", de Baix la Mar y del Taller de Llongo (David Sánchez Llongo es un artista tocado por la varita mágica, en racha), es magnífica. Y Faraònik, de Centro y de Josué Beitia, también es espléndida. La cosa está reñida. Emoción y más emoción. Este día, el de los premios, es de nervios y alegrías inmensas. También decepciones, pero se superan pronto.