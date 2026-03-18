Calp promociona su oferta turística en el mercado irlandés sénior en la feria “The 50 Plus Show” de Dublín

El Ayuntamiento de Calp, a través del Departamento de Promoción Exterior de la Concejalía de Turismo, ha participado los días 12 y 13 de marzo en “The 50 Plus Show”, la principal feria nacional irlandesa dirigida al segmento de personas mayores de 50 años, celebrada en Dublín. Esta acción promocional se enmarca en la estrategia municipal de diversificación de la oferta turística con el objetivo de atraer a un perfil de visitante de alto poder adquisitivo y con interés por la cultura y las tradiciones.

“The 50 Plus Show” se celebra anualmente en distintas ciudades de Irlanda, como Cork, Dublín, Galway, Limerick y Sligo. Durante la feria, la delegación calpina mantuvo contacto con responsables de Killester Travel, una agencia de viajes irlandesa especializada en turismo de ocio y deporte. Esta empresa organiza el denominado “Marty Party”, un viaje de grupo a Calp auspiciado por el conocido presentador de la televisión pública irlandesa RTÉ, Marty Morrissey, cuya llegada al municipio está prevista para el próximo 1 de octubre.

La presencia de Killester Travel en el evento ha permitido abrir nuevas vías de colaboración con este operador, así como establecer un primer contacto con Marty Morrissey, una figura muy popular en Irlanda por su trayectoria en radio y televisión, especialmente en retransmisiones deportivas y grandes eventos. El Ayuntamiento de Calp ha trasladado su invitación para que, durante su estancia en el municipio, pueda realizar una visita institucional y conocer algunos de los espacios más emblemáticos de la localidad como los Baños de la Reina y el casco antiguo.

La proyección de Calp en el mercado irlandés

Asimismo, se están estudiando posibles acciones conjuntas con el grupo irlandés que acompañará al presentador, entre ellas actividades culturales o musicales que favorezcan el intercambio entre visitantes y residentes y contribuyan a reforzar la proyección de Calp en el mercado irlandés.

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En esta acción promocional también participaron representantes de uno de los principales grupos hoteleros de Calp, que acompañaron a la delegación municipal y contribuyeron a reforzar la imagen del destino ante profesionales y público del sector turístico irlandés.