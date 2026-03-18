¿Qué hace el monstruo de las galletas junto al alcalde futuro y el alcalde presente de Dénia?

Vicent Grimalt sostiene la llave del "ábrete sésamo" de la alcaldía de Dénia. Rafa Carrió la pesca caña en mano. Y junto a ellos está el personaje más voraz de Barrio Sésano, el monstruo de las galletas, el Triki del "ñam ñam ñam". La falla Oeste ha convertido al alcalde presente, el socialista Grimalt, y al alcalde futuro, Rafa Carrió, de Compromís, en "ninots". Carrió está perfecto. Lo han clavado. La escena recrea el traspaso de la alcaldía que tendrá lugar en junio.

Triki, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo / A. P. F.

En las Fallas de Dénia hay mucha crítica local. Mucha y afilada. Guasa fallera. Pero es quizá la comisión de Oeste la que ha plasmado con más "justicia" a los dos políticos locales que, junto a Pepa Font, la portavoz del PP, están en el candelero. Del candelero a la falla, hay un paso. Todo es fuego.

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El toque surrealista es el del monstruo azul. Allí está, zampando galletas, junto al alcalde actual y al alcalde que está a la vuelta de la esquina. Las fallas son un batiburrillo maravilloso. Las críticas son un dechado de ingenio. Si Triki pasaba por allí, pues también sale en la "foto" del cambio de alcaldía. En Dénia, la ciudad de la gastronomía, un monstruo con tan buen saque como Triki se pone las botas.