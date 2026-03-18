Premios repartidos en Pego: El Convent se lleva el de la mejor falla, la Font el del monumento infantil y Plaça i Natzaré el de la ofrenda
El galardón al mejor "llibret" también ha sido para Plaça i Natzaré
Más repartidos imposible. Los premios de las Fallas de Pego han sido salomónicos a más no poder. Las tres comisiones han ganado en alguna categoría. Las tres tienen motivos para celebrar. Pego está viviendo unas Fallas preciosas. Las comisiones llenan el pueblo de color, música y alegría. Esta tarde ha tenido lugar la ofrenda.
Y luego se han entregado los premios en el ayuntamiento. Emoción. Nervios. Y, al final, premios para todos. El de la mejor falla grande lo ha conseguido el Convent. El segundo premio se lo ha llevado la Plaça i Natzaré. El tercero ha sido para la Font.
Pero la Font ha logrado el premio a la mejor falla infantil. Le ha seguido Convent. Tercera ha quedado Plaça i Natzaré.
Y Plaça i Natzaré también ha conquistado un galardón importante, el de la mejor ofrenda. El segundo premio ha sido para la Font y el tercero para Convent.
Total "germanor"
Así las cosas, las Fallas de Pego han vivido unos premios en los que cada uno de las tres comisiones se ha llevado un banderín importante. "Germanor" absoluta.
Mientras, el galardón al mejor "llibret" ha sido para Plaça i Natzaré. El segundo premio ha recaido en el Convent. Y el tercero ha sido para la Font.
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