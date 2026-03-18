Dos realidades en Dénia: turistas en las Fallas y trabajadores en el andamio

La calle Marqués de Campo de Dénia bulle de visitantes. Parece un día festivo. Media Dénia libra por las Fallas. Pero hay quien, sin quererlo, "le da la espalda" a la fiesta. Es literal. Esta mañana los turistas se arremolinaban en la falla Port Rotes (espectacular monumento que se ha llevado el premio en sección primera). Y allí mismo, en el lateral de una de las fincas del puerto, los operarios, ajenos al jolgorio, trabajaban subidos al andamio. Trabajan de espaldas a la fiesta. Están restaurando esta fachada.

También, claro, en Marqués de Campo hay actividad de comercios y restaurantes. La fiesta es, para muchos, trabajo. Los empleados de la limpieza viaria y de la recogida de basura (las fiestas generan mucho desperdicio) se pegan estos días un currazo. Dos realidades: la Dénia fallera y la Dénia del andamio. Y no se puede decir que la cosa va por barrios. En la misma calle, el contraste.