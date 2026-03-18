Dos realidades en Dénia: turistas en las Fallas y trabajadores en el andamio
Los operarios que trabajan en la fachada de la finca de Marqués de Campo "le dan la espalda" (es literal) a la fiesta
La calle Marqués de Campo de Dénia bulle de visitantes. Parece un día festivo. Media Dénia libra por las Fallas. Pero hay quien, sin quererlo, "le da la espalda" a la fiesta. Es literal. Esta mañana los turistas se arremolinaban en la falla Port Rotes (espectacular monumento que se ha llevado el premio en sección primera). Y allí mismo, en el lateral de una de las fincas del puerto, los operarios, ajenos al jolgorio, trabajaban subidos al andamio. Trabajan de espaldas a la fiesta. Están restaurando esta fachada.
También, claro, en Marqués de Campo hay actividad de comercios y restaurantes. La fiesta es, para muchos, trabajo. Los empleados de la limpieza viaria y de la recogida de basura (las fiestas generan mucho desperdicio) se pegan estos días un currazo. Dos realidades: la Dénia fallera y la Dénia del andamio. Y no se puede decir que la cosa va por barrios. En la misma calle, el contraste.
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