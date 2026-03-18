Los recortes en el colegio de Xaló: dos profesores menos y abocados a la masificación en las aulas

La Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio público Serra de Bèrnia de Xaló ya avisa de la masificación en las aulas que acarreará la decisión de la conselleria de Educación de reducir las unidades de primaria el próximo curso. De entrada, la escuela se quedará con dos maestros menos. La conselleria tiene previsto reducir de 9 a 8 las unidades. "Esto impide mantener los desdoblamientos necesarios y condena a la escuela a la saturación, lo que afectará gravemente a la calidad educativa y a la inclusión de todo el alumnado", advierten las madres y padres de alumnos.

Recuerdan que ya hay grupos que superan la ratio legal. En la clase de primero de Primaria son 28 alumnos. En la de cuarto, son 26. En el primer caso, el centro ha tenido que desdoblar la clase.

"Este año se han incorporado 16 alumnos fuera del periodo de admisión, muchos de ellos recién llegados (al municipio) y con desconocimiento de las dos lenguas oficiales". Las familias precisan que tanto en primero como en cuarto hay alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo. "Requieren de medidas de atención individualizada y de recursos específicos". Esta asociación recalca que "es evidente que el centro necesita más recursos para garantizar el funcionamiento pedagógico adecuado y clases con ratios asumibles".

Una de las aulas del colegio Serra de Bèrnia / A. P. F.

Perder una unidad impide realizar desdoblamientos. "Conlleva la pérdida de dos maestros, ya que al bajar de 9 unidades el centro también pierde al docente adicional asignado a partir de esa novena unidad". El curso comenzaría con grupos masificados. El colegio no tendría margen para escolarizar a los alumnos que llegan durante el curso. Esta es la única escuela de Xaló y debe escolarizar a todos el alumnado que se empadrone en el municipio.

Si el curso comienza con las ratios ya sobrepasadas, la cosa solo puede ir a peor. Las familias ven claro que, al final, se verá afectada toda la escuela: "Disminuye el tiempo de apoyo, los recursos disponibles y la capacidad de atender adecuadamente al alumnado".

La AFA del colegio Serra de Bèrnia considera este recorte del todo incomprensible. "La conselleria debe cumplir su obligación de garantizar una educación de calidad para todos". Las familias aseguran que se pone en riesgo la inclusión, la convivencia y el bienestar de toda la comunidad educativa.

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Urge una nueva unidad

Esta asociación pide que se mantengan las 9 unidades actuales y que se cree otra adicional. Esas diez unidades suponen "la única vía para asegurar que todas las niñas y niños reciban la atención educativa que merecen". También anima a todas las familias a unirse a las movilizaciones en defensa de la escuela pública convocadas en las próximas semanas.