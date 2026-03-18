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Tocar para creer: alucinados con el primoroso acabado de la falla infantil ganadora en Dénia

Los "ninots" de "És temps de...", la falla de Enric Ginestar en Baix la Mar, irradian color y brillo y dan la impresión de estar esmaltados

Un visitante alarga el brazo y acaricía el excepcional acabado de la falla infantil de Baix la Mar

Un visitante alarga el brazo y acaricía el excepcional acabado de la falla infantil de Baix la Mar / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Lo del visitante de la fotografía que no se ha podido resistir a tocar la falla (no se debe hacer) le ha ocurrido a más de uno. La falla infantil de Baix la Mar, del artista Enric Ginestar y que lleva por lema "És temps de...", ha triunfado en los premios de Dénia (logró el primer galardón de sección especial) y se ha ganado también al público.

La falla infantil &quot;És temps de...&quot;, del artista Enric Ginestar

La falla infantil "És temps de...", del artista Enric Ginestar / A. P. F.

Más de un admirado vecino y turista ha estirado el brazo y ha tocado, apenas rozado, con la punta de los dedos la falla. Alucina. Es un prodigio de acabado y pintura. Los "ninots" irradian color y brillo. Da la impresión de que están esmaltados, bruñidos. El artista ha demostrado su exquisita técnica.

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El asombro de los visitantes

Es una de las fallas que más asombro está causando entre quienes recorren los monumentos. Tocar para creer. Ese parece que es el significado del gesto de este visitante que acaricia una de las figuras de un monumento que confirma que las Fallas de Dénia, las grandes y las infantiles, tienen un nivel superlativo.

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