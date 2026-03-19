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El Camino empieza en Xàbia: asociaciones jacobeas estrechan lazos en el Km 0 de la ruta del Alba

Una jornada de hermandad reúne en la sede de peregrinos del puerto xabienc a representantes del Camíno del Azahar y de la Asociación Cultural Murcianos en el Camino

La caravana jacobea junto a la sede de Xàbia que marca el punto de partida del Camino del Alba

La caravana jacobea junto a la sede de Xàbia que marca el punto de partida del Camino del Alba / Levante-EMV

Teresa Andreu

Xàbia

El Camino empieza en Xàbia. De levante a poniente. Del alba a Santiago de Compostela y Finisterre. El sol dibuja el camino. Xàbia es el km 0, es decir, el punto de partida, del Camino del Alba.

La sede del Camino del Alba–Xàbia Camino de Santiago (sede situada en el puerto xabienc) acogió este martes una jornada de hermandad con la visita de Javier Valchs, presidente de la Asociación Camino del Azahar, y Gloria Fuentes, de la Asociación Cultural Murcianos en el Camino. El encuentro contó con la representación local de Ana Watt (presidenta), Milagros Uriarte (tesorera) y Niamh O’Sheehan (vocal y delegada de Jesús Pobre) y con la colaboración de Guiomar Ramírez-Montesinos (vocal).

El espíritu jacobeo está muy arraigado en Xàbia. Ana Watt, junto a los representantes de Murcia

El espíritu jacobeo está muy arraigado en Xàbia. Ana Watt, junto a los representantes de Murcia / Levante-EMV

Durante la reunión, los representantes murcianos compartieron sus proyectos de señalización y presentaron un avance del II Encuentro Nacional de Asociaciones de Peregrinos, que se celebrará en Abarán a principios de 2027. Uno de los puntos clave fue la presentación de los indicativos oficiales del Camino del Azahar, ruta que une Cartagena con el Camino del Alba en la provincia de Albacete.

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La demostración del sellado con lacre / Levante-EMV

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