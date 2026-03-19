Un campus universitario con todas las letras: nuevo esplendor para Torrecremada de Dénia

Con todas las letras. Torrecremada, la gran casa señorial de Dénia (antes fue alquería y tiene un marcado cariz rural), ya exhibe su nueva traza universitaria. En la pared enjalbegada, sobresalen las letras rojas del "Centre de Gastronomia del Mediterrani". Torrecremada será un campus universitario con todas las letras. Esta casa ahora rehabilitada recupera su esplendor. Y el nuevo esplendor es cultural y universitario. Las obras de rehabilitación, interminables, están a nada de terminarse. Lo avanzó hace algo más de un mes la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll. Entonces difundió fotografías de las salas interiores. En el exterior siguen las obras, pero ya se intuye que están a punto de acabarse. Las letras son todo un indicio de que empieza a escribirse la nueva (e ilusionante) historia de Torrecremada. Esta bella casa resurge como meollo del futuro campus universitario de Dénia.

La elegante fachada norte: se ha recuperado el porche de forja y la escalinata de peldaños de "pedra picada" / A. P. F.

La rehabilitación se ha hecho eterna. Lo resumió bien la responsable de Territorio al compararla con "las obras del Escorial". Comenzó en enero de 2022. Los hallazgos arqueológicos y el deterioro del edificio han obligado a revisar los plazos y el presupuesto (de los 2,3 millones iniciales se ha pasado a más de tres millones; el ayuntamiento ha contado, eso sí, con financiación de la Generalitat Valenciana).

Torrecremada de Dénia en 1992: traza agrícola y gran valor patrimonial / Enric Martínez. Fundació Cirne

La fachada norte, la del porche con escalinata de peldaños de "pedra picada" y fino trabajo de forja, se ha mantenido bastante fiel a la original. Las barandillas y finas columnas de hierro se han rescatado. El tejadillo de hierro sí que se ha sustituido por otro de cristal. La combinación de hierro y cristal le confiere un aire modernista. La balaustrada y la elegante espadaña también se mantienen. Y se han restaurado las molduras que coronan las dos puertas. No obstante, no se han podido recuperar todas las acróteras que coronaban esta parte del edificio, la más elegante y urbana.

Pozo tradicional del jardín de Torrecremada / A. P. F.

La cara sur tiene un aire más rural. Se han abierto los arcos de la antigua almazara. El panel cerámico de Sant Roc sigue ahí, aunque ya no está protegido por un tejaroz que, quizá, era un añadido moderno.

La torre de la Casa de Torrecremada / A. P. F.

Ilusión y hambre de conocimiento

La restauración de Torrecremada (la casa está dentro de un frondoso jardín con estanques y atmósfera decimonónica y ligeramente arabizante) es uno de los proyectos más ilusionantes de Dénia en los últimos años. Es el edificio central del futuro campus universitario de ciencias gastronómicas. Dénia es desde hace una década ciudad creativa de la gastronomía de la Unesco. Ahora quiere convertirse en centro gastronómico del Mediterráneo. La cocina alimenta todas las ramas del saber. Hambre de saber. Torrecremada será un espacio de conocimiento y también acogerá ya actividades del ciclo de "Dénia, ciutat del pensament".

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El porche de la fachada sur, ahora cubierto con cristal y con una rampa lateral para hacerlo accesible / A. P. F.

El campus universitario consolida una vocación académica que comenzó hace décadas al abrir la UNED su centro asociado y organizar los prestigiosos cursos de verano, y que ha continuado con Gasterra (Universitat d'Alacant) y con el reciente convenio de colaboración con la Universitat de València.