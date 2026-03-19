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Las Fallas de Luca: el pequeño, protagonista de una gran ola de solidaridad en Dénia, desfila en la ofrenda

El niño se lo ha pasado en grande e iba cerca de su padre, que es fallero de Centro, y de su madre, que estaba entre el público

Estas fiestas han sido las de "Som la flama", canción impulsada por la asociación Solidaris para dar visibilidad a enfermedades ultrarraras como la que padece Luca

El pequeño Luca, en la ofrenda de hoy en Dénia

El pequeño Luca, en la ofrenda de hoy en Dénia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Las Fallas de Luca. El pequeño ha desfilado en la ofrenda de flores de esta mañana en Dénia. Se lo ha pasado en grande. Su madre, Cristina, entre el público, ha estado muy cerca de él. Su padre, Roberto, de la falla Centro, también ha salido en la ofrenda. Iba un poco más adelante.

Luca ya es un fallero más. Agarrado de la mano de una fallera de la comisión infantil del distrito dels Quatre Cantons, ha desfilado feliz y divertidísimo. El público lo animaba. "Grande, Luca", se escuchaba.

El niño, que sufre el síndrome ultrarraro IFAP (la triada de ictiosis folicular, alopecia y fotofobia), ha sido muy protagonista en unas Fallas, las de Dénia, que este año se han vivido en clave absolutamente solidaria.

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La canción "Som la flama" no ha parado de sonar en todos los actos. La ha impulsado la asociación Solidaris. Ha colaborado Javi Fernández, de la banda Bombai. La canción da visibilidad a las enfermedades ultrarraras. Cada descarga es un pequeño donativo que se destina a la investigación del síndrome IFAP.

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