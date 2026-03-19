Las Fallas de Luca: el pequeño, protagonista de una gran ola de solidaridad en Dénia, desfila en la ofrenda

Las Fallas de Luca. El pequeño ha desfilado en la ofrenda de flores de esta mañana en Dénia. Se lo ha pasado en grande. Su madre, Cristina, entre el público, ha estado muy cerca de él. Su padre, Roberto, de la falla Centro, también ha salido en la ofrenda. Iba un poco más adelante.

Luca ya es un fallero más. Agarrado de la mano de una fallera de la comisión infantil del distrito dels Quatre Cantons, ha desfilado feliz y divertidísimo. El público lo animaba. "Grande, Luca", se escuchaba.

El niño, que sufre el síndrome ultrarraro IFAP (la triada de ictiosis folicular, alopecia y fotofobia), ha sido muy protagonista en unas Fallas, las de Dénia, que este año se han vivido en clave absolutamente solidaria.

Alfons Padilla

La canción "Som la flama" no ha parado de sonar en todos los actos. La ha impulsado la asociación Solidaris. Ha colaborado Javi Fernández, de la banda Bombai. La canción da visibilidad a las enfermedades ultrarraras. Cada descarga es un pequeño donativo que se destina a la investigación del síndrome IFAP.

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La "flama" de la solidaridad y la esperanza

Luca mueve montañas en Dénia y en la Marina Alta. Ha despertado un movimiento solidario extraordinario. A sus padres y a su hermano, angustiados cuando veían al pequeño, un bebé, sufrir y no sabían por qué, el diagnóstico y el tratamiento les ha cambiado la vida. Ahora Luca disfruta como el que más. Es fallero. Se lo ha pasado genial en la ofrenda. La "flama" lo es de solidaridad y esperanza. Estas han sido las Fallas de Luca. A sus padres, siempre cerca de él, se los ha visto muy felices. Que Luca sonría y se lo pase tan bien hace felices a todos.