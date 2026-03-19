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Hallan un cadáver flotando en la costa del Cap de la Nau de Xàbia

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, de momento, es complicado identificar a la víctima dado que está en avanzado estado de descomposición

La costa del Cap de la Nau de Xàbia

La costa del Cap de la Nau de Xàbia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Una vecina advirtió ayer a la Policía Local de Xàbia de que algo, que podría ser un cuerpo humano, estaba flotando en la costa del Cap de la Nau. La vecina se hallaba en la terraza de su chalé y atisbó lo que parecía un cadáver. En seguida se activó el dispositivo de rescate. Acudió la embarcación de la Policía Local. A bordo, además de los agentes, iban especialistas del GREIM (Grupo de Rescate y de Intervención en Montaña) de la Guardia Civil. La marea había llevado el posible cadáver hasta las rocas de los acantilados.

Los especialistas del GREIM llegaron hasta el presumible cuerpo y confirmaron las peores sospechas. Era una persona. No obstante, el cadáver se hallaba en avanzado eestado de descomposición y resultaba imposible saber, a simple vista, si se trataba de un hombre o una mujer, su edad o las posibles causas de su muerte.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Al cadáver se le practicará la autopsia. Además, se revisará el registro de posibles desaparecidos en pateras de migrantes que intentaban alcanzar la costa. En Dénia y Xàbia, ya se han hallado en el mar en otras ocasiones cadáveres de migrantes de pateras que naufragaron. Esa es una posible línea de investigación.

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