"Ha sido maravilloso, un sueño": la fallera mayor de Saladar de Dénia y su madre, que es la presidenta, de la mano en la ofrenda

Las dos estaban emocionadísimas. Irene Gema López, fallera mayor de Saladar, en Dénia, ha desfilado hoy en la ofrenda de flores cogida de la mano de su madre, María Luisa Bisquert, que es la presidenta de la comisión. "Ha sido maravilloso. Nunca había imaginado que esto pudiera pasar", ha confesado la fallera mayor de Saladar tras acabar el recorrido y entregar las flores para el manto de la Mare de Déu.

La ofrenda de las Fallas de Dénia, al detalle / A. P. F.

"Mi sueño era ser fallera mayor de mi falla. Pero lo que no esperaba nunca es vivirlo de una manera tan especial y hacerlo tan estrechamente junto a mi madre", ha explicado.

Historia familiar

Irene Gema desvela que la historia de su familia está íntimamente a estas fiestas. Sus padres se conocieron en la falla. En 2012, la familia ya vivió unas Fallas especialísimas. El padre, Juanma López, fue presidente de Saladar. La madre, María Luisa, fue fallera mayor, e Irene Gema, fallera mayor infantil. "Sí, las Fallas forman parte de nuestra historia familiar. Hemos vivido experiencias que nunca hubiéramos esperado. Hoy, al llegar aquí, ante la Mare de Déu, con mi madre, he sentido muchísima emoción".

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Así son las Fallas. Son familia. Y la familia López Bisquert de Dénia encarna a la perfección lo de llevar estas fiestas en las venas.