Calp se sumará a la red internacional de Observatorios de Turismo Sostenible

El Ayuntamiento de Calp ha solicitado formalmente su adhesión a la red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la Organización Mundial de Turismo, conocida por sus siglas en inglés como la red INSTO (International Network of Sustainable Tourism Observatories).

La red está constituida por destinos que se comprometen a evaluar el impacto del turismo en el ámbito económico, ambiental y social, lo que facilitará la toma de decisiones y la puesta en práctica de iniciativas que fomenten el turismo sostenible.

De esta manera, Calp reafirma su apuesta por posicionarse como destino turístico sostenible, conectado con el territorio y respetuoso con sus recursos naturales, además de trabajar por que los turistas perciban esas cualidades en sus visitas al municipio. La sostenibilidad es, de hecho, un eje fundamental para los destinos turísticos inteligentes, un modelo impulsado por el Departamento de Turismo desde 2017 para transformar Calp en un Destino Turístico Inteligente (DTI).

La solicitud para formar parte de la red INSTO se produce tras haber adoptado Calp el Sistema de Indicadores ETIS (Sistema Europeo de Indicadores Turísticos), con la finalidad de incorporar criterios de sostenibilidad en el municipio y en la propia gestión de los servicios turísticos existentes. Se trata de una herramienta de gestión, información y supervisión del destino turístico promovida por la Unión Europea y que contempla indicadores relacionados con el consumo de agua y energía, la satisfacción de residentes y turistas, la accesibilidad, la conservación del patrimonio, la cohesión social o la contribución del turismo a la economía local.

La implantación de este sistema se ha llevado a cabo mediante el contrato de “Servicios de consultoría para la incorporación de la localidad al sistema ETIS de sostenibilidad turística”, con un coste de 29.023,06 euros, que incluía como mejora la tramitación de la solicitud de adhesión de Calp a la red INSTO. De hecho, para formar parte de la red INSTO era requisito indispensable disponer de los indicadores ETIS.

Tanto la adopción del Sistema de Indicadores ETIS como la solicitud de incorporación a esta red internacional constituyen actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Calp (PSTD), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.

Forman parte Mallorca, Barcelona o Málaga

Calp es una de la primeras ciudades españolas de su tamaño en solicitar su incorporación a esta red internacional de la que forman parte en España capitales, regiones y comunidades autónomas como Navarra, Canarias, Mallorca, Barcelona, Málaga y Bizkaia.

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La red INSTO fue creada en 2004 por la Organización Mundial del Turismo para promover el seguimiento sistemático y continuo del impacto del turismo en los destinos, fomentando una gestión basada en datos que contribuya a la sostenibilidad económica, social y ambiental a largo plazo.