Las cañas dan mucho juego en las calas de Xàbia
Las crecidas del Gorgos y los temporales las han arrastrado a tramos litorales como el de la Cala Blanca
Dan mucho juego. Hay cañas para construir todo un campamento. El invierno ha sido borrascoso. Los ríos de la Marina Alta, el Gorgos y el Girona, cuyos cauces están la mayor parte del año secos, han experimentado varias crecidas. El caudal ha arrastrado cañas. Y luego los temporales las han sacado a las playas. También han arrastrado troncos, algunos troncazos de mucho porte.
Las calas de la Cala Blanca, del Francés o la Sardinera de Xàbia están tapizadas de cañas. Y los primeros visitantes que han aprovechado los días de sol para acercarse a la costa se han entretenido con las cañas. Han levantado tiendas sioux. En la Caleta (o Cala Blanca), en una cuevecita, han creado un refugio. La arquitectura efímera de las cañas tiene un aire de Robinson Crusoe, de náufrago que en un plis plas se hace una cabañita.
Un voluminoso tronco
Los temporales, algunos de furibundas olas (la borrasca Harry fue la que más estragos causó en las playas), han arrastrado también troncos muy voluminosos. En la orilla de la Cala Blanca, hay uno enorme. El mar lo ha esculpido. Desde lejos asemeja un monstruo marino. Se le adivina incluso la aleta dorsal. Ahora, tras el borrascoso invierno (hoy el mar todavía está revuelto por la borrasca Therese), llegan la Semana Santa y la Pascua y los primeros días de playa.
- Cinco heridos, dos graves, al estrellarse un coche contra otros estacionados en la Vía Augusta de Xàbia
- Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados
- Más pijo que social: llega otra promoción al barrio de las futuras VPP de Xàbia con pisos entre 325.000 y 525.000 euros
- El disgusto de Campaments en Dénia: 'El artista no ha cumplido y tenemos la peor falla de nuestros 35 años
- Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP
- Atrapados en el otro lado del mundo: 'Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a València hasta el 19
- Un pueblo para vivir: Jesús Pobre no quiere viviendas de alquiler turístico
- Así es el ‘nuevo’ pueblo en Calp: torres en una acera, supermercados en la otra y calles sin vida