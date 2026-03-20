Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cremà explosiónHeridos cremà AlbericFotos Ofrenda 17 de marzoFotos Ofrenda 18 marzoTraje María José CataláJuan Roig y familia
instagramlinkedin

Las cañas dan mucho juego en las calas de Xàbia

Las crecidas del Gorgos y los temporales las han arrastrado a tramos litorales como el de la Cala Blanca

La arquitectura efímera de las cañas en la Cala Blanca de Xàbia

La arquitectura efímera de las cañas en la Cala Blanca de Xàbia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Dan mucho juego. Hay cañas para construir todo un campamento. El invierno ha sido borrascoso. Los ríos de la Marina Alta, el Gorgos y el Girona, cuyos cauces están la mayor parte del año secos, han experimentado varias crecidas. El caudal ha arrastrado cañas. Y luego los temporales las han sacado a las playas. También han arrastrado troncos, algunos troncazos de mucho porte.

Las calas de la Cala Blanca, del Francés o la Sardinera de Xàbia están tapizadas de cañas. Y los primeros visitantes que han aprovechado los días de sol para acercarse a la costa se han entretenido con las cañas. Han levantado tiendas sioux. En la Caleta (o Cala Blanca), en una cuevecita, han creado un refugio. La arquitectura efímera de las cañas tiene un aire de Robinson Crusoe, de náufrago que en un plis plas se hace una cabañita.

Noticias relacionadas

El enorme tronco que han sacado los temporales

El enorme tronco que han sacado los temporales / A. P. F.

Un voluminoso tronco

Los temporales, algunos de furibundas olas (la borrasca Harry fue la que más estragos causó en las playas), han arrastrado también troncos muy voluminosos. En la orilla de la Cala Blanca, hay uno enorme. El mar lo ha esculpido. Desde lejos asemeja un monstruo marino. Se le adivina incluso la aleta dorsal. Ahora, tras el borrascoso invierno (hoy el mar todavía está revuelto por la borrasca Therese), llegan la Semana Santa y la Pascua y los primeros días de playa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco heridos, dos graves, al estrellarse un coche contra otros estacionados en la Vía Augusta de Xàbia
  2. Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados
  3. Más pijo que social: llega otra promoción al barrio de las futuras VPP de Xàbia con pisos entre 325.000 y 525.000 euros
  4. El disgusto de Campaments en Dénia: 'El artista no ha cumplido y tenemos la peor falla de nuestros 35 años
  5. Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP
  6. Atrapados en el otro lado del mundo: 'Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a València hasta el 19
  7. Un pueblo para vivir: Jesús Pobre no quiere viviendas de alquiler turístico
  8. Así es el ‘nuevo’ pueblo en Calp: torres en una acera, supermercados en la otra y calles sin vida

Las cañas dan mucho juego en las calas de Xàbia

Las cañas dan mucho juego en las calas de Xàbia

El PSPV exige que se cubran las vacantes de profesores en Xàbia, se amplíen las plantillas y se reactiven las obras paralizadas del Pla Edificant

El PSPV exige que se cubran las vacantes de profesores en Xàbia, se amplíen las plantillas y se reactiven las obras paralizadas del Pla Edificant

Una pareja cae de una terraza en Xàbia: él se rompe las muñecas y ella la clavícula

Una pareja cae de una terraza en Xàbia: él se rompe las muñecas y ella la clavícula

Calp se sumará a la red internacional de Observatorios de Turismo Sostenible

Calp se sumará a la red internacional de Observatorios de Turismo Sostenible

"Posa't al meu lloc": madres y padres saltan al campo en Gata y se convencen de que el fútbol base es respeto al rival, deportividad absoluta y animar sin atosigar

"Posa't al meu lloc": madres y padres saltan al campo en Gata y se convencen de que el fútbol base es respeto al rival, deportividad absoluta y animar sin atosigar

Hallan un cadáver en el acantilado del Cap de la Nau de Xàbia

Hallan un cadáver en el acantilado del Cap de la Nau de Xàbia

Así te hemos contado la Cremà en las comarcas valencianas

Así te hemos contado la Cremà en las comarcas valencianas

"Ha sido maravilloso, un sueño": la fallera mayor de Saladar de Dénia y su madre, que es la presidenta, de la mano en la ofrenda

"Ha sido maravilloso, un sueño": la fallera mayor de Saladar de Dénia y su madre, que es la presidenta, de la mano en la ofrenda
Tracking Pixel Contents