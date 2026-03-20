Hacer músculo y broncearse: Calp estrena gimnasio gratuito y a cielo abierto
El innovador gimnasio al aire libre ha costado 125.719 euros y está abierto a todos los que quieran ponerse fortachón
Haces músculo, te da el aire e incluso te bronceas. Calp saca las máquinas de gimnasio al exterior. Abrirá mañana un innovador gimnasio a cielo abierto con pesas de carga variable en las instalaciones deportivas municipales, junto a la Pista Azul (Pista Blava). Con una inversión de 125.719 euros, se trata de uno de los pocos espacios de estas características en toda España: hasta ahora solo existía un equipamiento similar en Barcelona, y a partir de ahora también estará disponible en Calp.
El nuevo espacio deportivo, concebido para el entrenamiento al aire libre de personas de diferentes edades y capacidades físicas, está equipado con máquinas profesionales de musculación con peso ajustable: prensa de pecho, jalón para espalda, prensa de piernas, prensa de hombros, remo horizontal, estación de cross training de tres zonas y estación de dominadas, entre otros elementos. Todo el equipamiento está diseñado y certificado para su instalación en exterior, con carcasas protectoras que cubren las partes móviles y sistemas de seguridad que evitan atrapamientos y actos vandálicos.
Todas las máquinas están conectadas a una aplicación móvil accesible mediante un código QR instalado en los paneles informativos del recinto. A través de esta app, los usuarios podrán consultar vídeos demostrativos de los ejercicios, seguir planes de entrenamiento de distintos niveles y objetivos (puesta en forma, pérdida de peso, fortalecimiento general, trabajo activo para mayores) y guardar el registro de sus sesiones para planificar sus rutinas de manera personalizada.
Hábitos saludables
Esta mañana la alcaldesa acompañada de varios concejales ha realizado una visita técnica a las instalaciones que abriran al público hoy a partir de las 19 horas, una vez realizada la recepción de las obras, y ya mañana sábado se realizará el acceso libre sin reserva de 8 a 22:30 horas.
El gimnasio exterior de la Pista Azul se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Calp para fomentar hábitos de vida saludables y ampliar la oferta deportiva municipal con instalaciones más modernas, accesibles y gratuitas, que permitan a la ciudadanía practicar ejercicio físico al aire libre durante todo el año.
- Cinco heridos, dos graves, al estrellarse un coche contra otros estacionados en la Vía Augusta de Xàbia
- Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados
- Más pijo que social: llega otra promoción al barrio de las futuras VPP de Xàbia con pisos entre 325.000 y 525.000 euros
- El disgusto de Campaments en Dénia: 'El artista no ha cumplido y tenemos la peor falla de nuestros 35 años
- Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP
- Atrapados en el otro lado del mundo: 'Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a València hasta el 19
- Un pueblo para vivir: Jesús Pobre no quiere viviendas de alquiler turístico
- Así es el ‘nuevo’ pueblo en Calp: torres en una acera, supermercados en la otra y calles sin vida