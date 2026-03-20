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Hacer músculo y broncearse: Calp estrena gimnasio gratuito y a cielo abierto

El innovador gimnasio al aire libre ha costado 125.719 euros y está abierto a todos los que quieran ponerse fortachón

La alcaldesa y los concejales observan a un deportista en una de las máquinas

La alcaldesa y los concejales observan a un deportista en una de las máquinas / Levante-EMV

Teresa Andreu

Calp

Haces músculo, te da el aire e incluso te bronceas. Calp saca las máquinas de gimnasio al exterior. Abrirá mañana un innovador gimnasio a cielo abierto con pesas de carga variable en las instalaciones deportivas municipales, junto a la Pista Azul (Pista Blava). Con una inversión de 125.719 euros, se trata de uno de los pocos espacios de estas características en toda España: hasta ahora solo existía un equipamiento similar en Barcelona, y a partir de ahora también estará disponible en Calp.

El nuevo espacio deportivo, concebido para el entrenamiento al aire libre de personas de diferentes edades y capacidades físicas, está equipado con máquinas profesionales de musculación con peso ajustable: prensa de pecho, jalón para espalda, prensa de piernas, prensa de hombros, remo horizontal, estación de cross training de tres zonas y estación de dominadas, entre otros elementos. Todo el equipamiento está diseñado y certificado para su instalación en exterior, con carcasas protectoras que cubren las partes móviles y sistemas de seguridad que evitan atrapamientos y actos vandálicos.

Aparatos para ponerse en forma

Aparatos para ponerse en forma / Levante-EMV

Todas las máquinas están conectadas a una aplicación móvil accesible mediante un código QR instalado en los paneles informativos del recinto. A través de esta app, los usuarios podrán consultar vídeos demostrativos de los ejercicios, seguir planes de entrenamiento de distintos niveles y objetivos (puesta en forma, pérdida de peso, fortalecimiento general, trabajo activo para mayores) y guardar el registro de sus sesiones para planificar sus rutinas de manera personalizada.

Hábitos saludables

Esta mañana la alcaldesa acompañada de varios concejales ha realizado una visita técnica a las instalaciones que abriran al público hoy a partir de las 19 horas, una vez realizada la recepción de las obras, y ya mañana sábado se realizará el acceso libre sin reserva de 8 a 22:30 horas.

Noticias relacionadas

El gimnasio exterior de la Pista Azul se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Calp para fomentar hábitos de vida saludables y ampliar la oferta deportiva municipal con instalaciones más modernas, accesibles y gratuitas, que permitan a la ciudadanía practicar ejercicio físico al aire libre durante todo el año.

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