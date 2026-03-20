Una pareja cae de una terraza en Xàbia: él se rompe las muñecas y ella la clavícula
La mujer ha resbalado y su compañero, al intentar agarrarla, también se ha precipitado desde la azotea de un chalé
Una pareja se ha precipitado desde la terraza de un chalé del Camí Vell de la Mar, en Xàbia. Estaban realizando un trabajo doméstico en la azotea. Ella ha resbalado y ha caído. El hombre ha intentado agarrarla y también ha caído desde varios metros de altura. Y ha sido él el peor parado. Ha sufrido un golpe en la cabeza y se ha roto las muñecas de las manos. Mientras, la mujer podría tener fracturada la clavícula. Ha sufrido contusiones.
Han acudido varias patrullas de la Policía Local, así como los bomberos, que han inmovilizado y rescatado a la pareja. El equipo médico del SAMU y los sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico los han estabilizado y luego los han trasladado al hospital de Dénia. El accidente ha ocurrido sobre las 18 horas de este jueves.
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