Una pareja cae de una terraza en Xàbia: él se rompe las muñecas y ella la clavícula

Una pareja se ha precipitado desde la terraza de un chalé del Camí Vell de la Mar, en Xàbia. Estaban realizando un trabajo doméstico en la azotea. Ella, de 62 años, ha resbalado y ha caído. El hombre, de 67, ha intentado agarrarla y también ha caído desde varios metros de altura. Y ha sido él el peor parado. Ha sufrido un golpe en la cabeza y se ha roto las muñecas de las manos. Mientras, la mujer podría tener fracturada la clavícula. Ha sufrido contusiones.

Los bomberos utilizaron una escalera extensible para rescatar a los accidentados / Consorcio de Bomberos de Alicante

Han acudido varias patrullas de la Policía Local, así como los bomberos, que han inmovilizado y rescatado a la pareja. Las labores han tenido cierta complejidad. El equipo médico del SAMU y los sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico, así como un equipo médico del centro de salud de Xàbia, los han estabilizado y luego los han trasladado al hospital de Dénia. El accidente ha ocurrido sobre las 18 horas de este jueves.