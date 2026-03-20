Algarrobos y bancales cultivados: la estrategia de Pedreguer para evitar incendios forestales

Pedreguer lo tiene claro. El mosaico agrícola es el cortafuegos más efectivo. El ayuntamiento ha finalizado las tareas de mantenimiento y mejora de cultivos agroforestales, básicamente algarrobos, en la parcela municipal 205 del polígono 13 (junto al Barranc de les Fonts), una actuación enmarcada en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales del municipio y financiada por la Diputación de Alicante. La parcela está en una ladera abancalada.

Los bancales desbrozados y los plantones de algarrobo / Levante-EMV

Los trabajos han contado con una subvención de 13.915,00 euros de la convocatoria 2025 de la Diputación Provincial de Alicante para la ejecución de actuaciones forestales y de prevención de incendios. Esta ayuda se ha destinado a la realización de labores agrícolas para el mantenimiento de cultivos agroforestales que actúan como discontinuidad horizontal en caso de incendio y que aportan biodiversidad y alimento para la fauna.

La intervención se ha llevado a cabo en una superficie de algo más de una hectárea. Ha consistido en el desbroce mecanizado y manual de los bancales, la tala selectiva de árboles no agrarios ni autóctonos (principalmente pinos), la selección y apoyo de rebrotes de árboles agrarios y autóctonos, la eliminación de restos vegetales, la preparación del terreno y la plantación de algarrobos.

La ladera está abancalada con muros de "pedra seca" / Levante-EMV

Se han conservado algunos ejemplares de pinos de buen porte en los márgenes de los bancales, puesto que no interfieren en las labores agrícolas y aportan sombra y refugio para la fauna.

Esta actuación responde directamente a las previsiones del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Pedreguer (aprobado por la Consellería el 12 de enero de 2021), concretamente a la actuación para el mantenimiento de terrenos agrícolas y la gestión y mantenimiento de parcelas forestales municipales. Con estas labores se refuerza la prevención de incendios mediante la creación de discontinuidades en la vegetación, a la vez que se mejora la gestión sostenible del territorio municipal y se fomenta la biodiversidad.

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Cuidar el entorno natural

El concejal de Medio Ambiente, Ferran Lloret Morell, ha destacado que “esta intervención demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Pedreguer con la prevención de incendios forestales y el cuidado de nuestro entorno natural. Hemos sido capaces de ejecutar una actuación integral que combina seguridad, biodiversidad y mantenimiento agrícola, cumpliendo plenamente los objetivos de nuestro Plan Local”.