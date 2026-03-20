"Posa't al meu lloc": madres y padres saltan al campo en Gata y se convencen de que el fútbol base es respeto al rival, deportividad absoluta y animar sin atosigar

Estupenda iniciativa. La expresión "meterse en los zapatos" significa empatizar. Estas madres y padres se meten en los zapatos de sus hijas e hijos. Se calzan las botas de futbolista. Y entienden que el fútbol base, formativo y de cantera, es respeto al rival, compañerismo y disfrutar plenamente del deporte.

Gata de Gorgos celebró el Día del Padre con la segunda edición del torneo “Posa’t al meu lloc”, organizado por el AMPA del fútbol base de Gata

El fútbol base de Gata de Gorgos ha vivido una jornada muy especial con motivo del Día del Padre gracias a la iniciativa del AMPA del fútbol base de Gata —Asociación de Madres, Padres y Aficionados—, que ha organizado la segunda edición del torneo “Posa’t al meu lloc”, una propuesta que vuelve a poner en valor el lado más humano y educativo del deporte.

El torneo, en el que han participado padres, madres y familiares de los jugadores y jugadoras del fútbol base local, ha reunido a representantes de los equipos prebenjamín, benjamín A, benjamín B y cadete A en una jornada marcada por el compañerismo, el buen ambiente y la convivencia entre familias.

Más allá del carácter lúdico, el objetivo principal de esta iniciativa ha sido fomentar la empatía entre familias y deportistas. A través del juego, los progenitores han podido experimentar en primera persona la dificultad que implica competir sobre el terreno de juego, entendiendo mejor la presión, el esfuerzo y las emociones que viven sus hijos e hijas en cada partido. Al mismo tiempo, la jornada también ha servido para trasladar a los más jóvenes la importancia de apoyar y animar desde la grada.

"No se trata de ganar o perder, sino de disfrutar y compartir"

Desde la organización se ha querido destacar que el resultado deportivo era lo de menos. “No se trata de ganar o perder, sino de disfrutar, de compartir y de comprender que el fútbol no es tan fácil como parece desde fuera”, han señalado. En este sentido, se ha incidido en la necesidad de sustituir la crítica por el ánimo y el respeto, recordando que “quien hace lo que puede merece apoyo, no reproches”.

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El torneo “Posa’t al meu lloc” se consolida así como una iniciativa ejemplar que promueve los valores positivos del deporte base: el respeto, la empatía, la convivencia y, sobre todo, la idea de que el fútbol es una herramienta para disfrutar y crecer, no una obligación de rendimiento ni una competición por ser el mejor.