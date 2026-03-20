El PSPV exige que se cubran las vacantes de profesores en Xàbia, se amplíen las plantillas y se reactiven las obras paralizadas del Pla Edificant

Todos los deberes por hacer. El PSPV presentará en el pleno extraordinario que ha forzado en Xàbia para exigir a la conselleria de Educación que cambie los obsoletos barracones del colegio público Graüll (llevan allí unos 20 años) una moción que radiografía "la voladura controlada" de la educación pública que, según los socialistas, está llevando a cabo la conselleria de Educación del PP para "favorecer alternativas privadas y consolidar un sistema cerrado de élites y, por otra parte, crear guetos para la mano de obra consumible por esas élites". El PSPV avisa de que los recortes en educación abocan a agrandar las diferencias sociales.

La moción, que se debatirá en el pleno de este jueves, exige corregir en Xàbia los efectos de esa política de "desprestigiar" la educación pública. Los socialistas reclaman a la conselleria que cubra las vacantes y sustituciones de profesores y refuerce las plantillas de orientación, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y perfiles específicos.

Abundan en que es básico disminuir las ratios de alumnos por aula. "En Xàbia durante todo el año hay un goteo de nuevas matriculaciones. Si las aulas se masifican, la calidad educativa se resiente".

También piden inversiones educativas. Xàbia las necesita como el respirar. Los socialistas piden que se reactive el Plan Edificant y se desbloqueen las actuaciones pendientes. El municipio necesita ya que se construya de forma urgente un sexto colegio. El PSPV incide en que estas obras promuevan cuestiones ya insoslayables: el cambio climático, la eficiencia energética y la accesibilidad universal.

En uno de los colegios de Xàbia, las obras para dotarlo de ascensor siguen sin poder adjudicarse y suerte que la empresa municipal de aguas, Amjasa, colocó una silla salvaescaleras para que los alumnos con problemas de movilidad pudieran subir a las aulas.

Los profesores valencianos, los peor pagados

Los socialistas reclaman que se refuercen las políticas de convivencia, salud emocional y coeducación en los centros educativos de Xàbia. Y emplazan a la conselleria a abrir un proceso real de negociación con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesores. Ahora mismo los docentes valencianos son los peor pagados del Estado. Las diferencias salariales pueden superar los 7.000 euros al año.

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El pleno lo ha forzado el PSPV después de que el gobierno local (PP y Ciudadanos por Jávea) aprobara destinar 350.000 euros a adquirir aulas prefabricadas para cambiar las del colegio Graüll en el más que probable caso de que la conselleria no tuviera listo para el inicio del próximo curso el sexto colegio, que, inicialmente, sería un centro provisional de aulas prefabricadas. Los socialistas denuncian que el gobierno local le "lava la cara" a la conselleria, que es la administración que debe cambiar los barracones.