La Diputación destina 47.800 euros a reparar las fugas de agua y tratar que la Vall de Laguar recupere el suministro potable

Se llega a perder más agua de la que se consume. La Vall de Laguar, un pueblo con una extraordinaria riqueza hídrica (este año ha llovido una barbaridad y las fuentes manan con fuerza), cuenta con una red de suministro que sufre fugas constantes. Tras el fiasco de la planta potabilizadora y filtradora (el agua sigue sin ser potable y sale turbia), construida por la Diputación de Alicante y que costó 600.000 euros, ahora los técnicos consideran que se avanzará mucho si se reduce la pérdida de suministro.

La diputación ha anunciado que en el próximo pleno habilitará una partida de 47.800 euros para reparar las fugas. No es una solución definitiva a la turbidez, pero la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, sí dice que contribuirá a reducirla.

Y la cosa es urgente. Los vecinos tienen que acudir a las fuentes o a los depósitos de agua instalados en la calle a llenar garrafas. El agua de los grifos no es potable y, cuando llueve con cierta intensidad, suele salir marrón por los arrastres de tierra en el pozo.

Alfons Padilla

"La primera actuación que hay que realizar es la reparación de las redes de agua para reducir las fugas, obra que va a sufragar íntegramente la institución provincial", ha anunciado la diputada. "Las pérdidas de agua tienen como consecuencia directa la gestión ineficiente de la impulsión del pozo de abastecimiento, que eleva un volumen de agua extraordinario equivalente al volumen perdido con el objeto de almacenar el agua suficiente para cubrir la demanda, lo que supone un derroche de agua y energía eléctrica en el bombeo", ha explicado.

Así las cosas, los técnicos de la Diputación consideran que el primer fallo en el suministro de la Vall de Laguar es que se fuerza demasiado el bombeo del pozo ya que hay que extraer excesiva agua dado que se pierde un caudal importante por las fugas. Y ese elevado volumen de agua provoca, además, que la planta filtradora no dé abasto y que el suministro siga saliendo marroncillo. "La planta se podrá gestionar de forma más eficiente al recibir el caudal para el que estaba diseñada", ha precisado la diputada.

La Diputación gestinará el agua en el municipio

Otra novedad es que la Diputación se hará cargo de la gestión del agua en la Vall de Laguar a través de Proaguas. "Ya hace tiempo que el Ayuntamiento de la Vall de Laguar, al igual que otros consistorios, lo solicitó", ha dicho Ana Serna.

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La Vall de Laguar tiene agua potable para dar y tomar (tomar, poca, que la de los grifos no es potable). En su término municipal, cerca de la presa d'Isbert (el Barranc de l''Infern y el río Girona), está el pozo del trasvase de agua a Calp. Allí, en la costa, llega un suministro excelente y cristalino.