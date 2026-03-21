La Diputación destina 47.800 euros a reparar las fugas de agua y tratar que la Vall de Laguar recupere el suministro potable
El agua que se pierde es incluso superior a la que se consume y la diputada de Ciclo Hídrico advierte que al mejorar la eficiencia de la red se evitará que salga líquido marrón y con tierra de los grifos
Se llega a perder más agua de la que se consume. La Vall de Laguar, un pueblo con una extraordinaria riqueza hídrica (este año ha llovido una barbaridad y las fuentes manan con fuerza), cuenta con una red de suministro que sufre fugas constantes. Tras el fiasco de la planta potabilizadora y filtradora (el agua sigue sin ser potable y sale turbia), construida por la Diputación de Alicante y que costó 600.000 euros, ahora los técnicos consideran que se avanzará mucho si se reduce la pérdida de suministro.
La diputación ha anunciado que en el próximo pleno habilitará una partida de 47.800 euros para reparar las fugas. No es una solución definitiva a la turbidez, pero la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, sí dice que contribuirá a reducirla.
Y la cosa es urgente. Los vecinos tienen que acudir a las fuentes o a los depósitos de agua instalados en la calle a llenar garrafas. El agua de los grifos no es potable y, cuando llueve con cierta intensidad, suele salir marrón por los arrastres de tierra en el pozo.
"La primera actuación que hay que realizar es la reparación de las redes de agua para reducir las fugas, obra que va a sufragar íntegramente la institución provincial", ha anunciado la diputada. "Las pérdidas de agua tienen como consecuencia directa la gestión ineficiente de la impulsión del pozo de abastecimiento, que eleva un volumen de agua extraordinario equivalente al volumen perdido con el objeto de almacenar el agua suficiente para cubrir la demanda, lo que supone un derroche de agua y energía eléctrica en el bombeo", ha explicado.
Así las cosas, los técnicos de la Diputación consideran que el primer fallo en el suministro de la Vall de Laguar es que se fuerza demasiado el bombeo del pozo ya que hay que extraer excesiva agua dado que se pierde un caudal importante por las fugas. Y ese elevado volumen de agua provoca, además, que la planta filtradora no dé abasto y que el suministro siga saliendo marroncillo. "La planta se podrá gestionar de forma más eficiente al recibir el caudal para el que estaba diseñada", ha precisado la diputada.
La Diputación gestinará el agua en el municipio
Otra novedad es que la Diputación se hará cargo de la gestión del agua en la Vall de Laguar a través de Proaguas. "Ya hace tiempo que el Ayuntamiento de la Vall de Laguar, al igual que otros consistorios, lo solicitó", ha dicho Ana Serna.
La Vall de Laguar tiene agua potable para dar y tomar (tomar, poca, que la de los grifos no es potable). En su término municipal, cerca de la presa d'Isbert (el Barranc de l''Infern y el río Girona), está el pozo del trasvase de agua a Calp. Allí, en la costa, llega un suministro excelente y cristalino.
- Cinco heridos, dos graves, al estrellarse un coche contra otros estacionados en la Vía Augusta de Xàbia
- Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados
- Hallan un cadáver flotando en la costa del Cap de la Nau de Xàbia
- Más pijo que social: llega otra promoción al barrio de las futuras VPP de Xàbia con pisos entre 325.000 y 525.000 euros
- El disgusto de Campaments en Dénia: 'El artista no ha cumplido y tenemos la peor falla de nuestros 35 años
- Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP
- Atrapados en el otro lado del mundo: 'Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a València hasta el 19
- Un pueblo para vivir: Jesús Pobre no quiere viviendas de alquiler turístico