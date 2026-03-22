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Una escaladora sufre una caída de cinco metros en el Penyal d'Ifac de Calp y se rompe el tobillo

El accidente ha ocurrido en la vía Same, una de las más famosas de la cima calpina

Imagen de archivo del helicóptero de rescate en la helisuperficie del Penyal d'Ifac

Imagen de archivo del helicóptero de rescate en la helisuperficie del Penyal d'Ifac / Consorcio de Bomberos de Alicante

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Una escaladora austriaca ha sufrido esta mañana un accidente en la vía Same, una de las más conocidas del Penyal d'Ifac de Calp. Ha caído de unos 4 ó 5 metros. Se ha fracturado el tobillo. El accidente ha ocurrido sobre las 10.40 horas justo en el inicio de la enorme pared en la que comienza esta vía de escalada. El rescate se ha activado de inmediato. Ha entrañado bastante dificultad.

Ha acudido el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. También han participado bomberos del parque de Benissa y del parque de la Montaña de Cocentaina.

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Inmovilizada y evacuada en helicóptero

Los rescatadores han sacado en camilla a la herida. Han utilizado el cinturón pélvico. Antes la han estabilizado y administrados analgésicos para el dolor. Luego la han evacuado en el helicóptero. La han llevado hasta la helisuperficie que está en la base del Penyal, donde esperaba una ambulancia para trasladarla al hospital. El rescate ha terminado a las 15.30 horas.

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