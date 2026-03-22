Rebañan el último suelo libre en la milla de oro de Xàbia: más hueco para los chalés de lujo

El urbanismo de los chalés de lujo "rebaña" el último suelo libre de la llamada milla de oro de Xàbia. Las promotoras aprovechan hasta el último centímetro. Agotan las parcelas que quedaban sin construir en las exclusivas urbanizaciones de la Cuesta de San Antonio y la Corona. En los últimos meses se han iniciado varias obras. Esta ladera siempre ha sido cotizadísima. Linda con la Plana, en el parque natural del Montgó. Está orientada a sur. Las vistas a la bahía local son extraordinarias.

Parcela ahora en obras que está situada en la cota más alta de la urbanización / A. P. F.

En la Cuesta de San Antonio hay ahora mismo tres obras en marcha. En el inicio de la serpenteante calle que sube desde el núcleo de Duanes de la Mar (el puerto) a la Plana y al mirador y el faro del cabo de Sant Antoni (el vial de la Corona también culebrea ladera arriba, pero no tiene salida), avanzan las obras de un nuevo chalé de lujo de esos que entrarán en el catálogo de la nueva arquitectura. El cartel no deja dudas de que será una vivienda de impresión. La levanta Construcciones Francés y el chalé lo ha diseñado el arquitecto valenciano Ramón Esteve.

Los operarios han realizado la cimentación. Esta parcela ya estaba edificada. Es habitual que la piqueta despeje suelo en Xàbia. El antiguo chalé se demolió. El nuevo, por lo que ya se empieza a intuir, tendrá detalles arquitectónicos muy interesantes: los voladizos matizarán la insolación, intensa en verano en estos terrenos que miran a sur.

Unos metros más arriba, una máquina está realizando movimientos de tierra en un terreno con fuerte pendiente. En estas urbanizaciones, los arquitectos siempre se han enfrentado al reto de la abrupta topografía.

Suelo de fuerte pendiente en el que ahora se están realizando movimientos de tierras / A. P. F.

Y arriba, casi en la cota más alta de la urbanización, en una parcela "colgada" del acantilado y que linda con el parque natural del Montgó, una constructora ha encontrado suelo allí donde parecía que no lo había. Ha allanado una parcela que corona uno de los espolones de esta ladera (la estribación del cabo de Sant Antoni). Estas obras expresan esa tendencia del urbanismo de Xàbia a desafiar el vértigo, a arrimarse sin miedo al abismo.

También se han realizado en los últimos meses reformas que le han cambiado absolutamente la cara a viviendas antiguas.

Noticias relacionadas

Las vertientes del urbanismo en Xàbia

Y, así, en la Cuesta de San Antonio se pueden "leer" varias vertientes del urbanismo en Xàbia: las reformas de arriba a abajo, la demolición de viejos chalés para levantar nuevos de arquitectura rabiosamente moderna o la construcción en los últimos resquicios, en terrenos con grandes pendientes y desechados hasta ahora por las complejidades técnicas. El urbanismo de los chalés de lujo "rebaña" ahora esas últimas parcelas.