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Cortometrajes que son grandes historias: cine y asombro en el Marere Film Festival del Jayan de Xàbia

Los directores Mar Molina y Meka Ribera y los actores Xavi Pastor, Roo Castillo y Celia Pla charlan con el público del cine más genuino, el de la IA de verdad, la "Inteligencia Artesanal"

Los directores Mar Molina y Meka Ribera y los actores Celia Pla, Xavi Pastor y Celia Pla, este sábado, en el cine Jayan

Los directores Mar Molina y Meka Ribera y los actores Celia Pla, Xavi Pastor y Celia Pla, este sábado, en el cine Jayan / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Seis cortometrajes. Seis grandes historias. Este género invoca el asombro. Ni asomo de la grandilocuencia de muchas películas. Estos cortos narran historias sencillas. Y están tan bien contadas que enganchan desde el principio. En este cine hay vida. La actriz Roo Castillo, protagonista de "Leonardo", afirma que ellos utilizan la IA más genuina, la de verdad, la "Inteligencia Artesanal". Estos cortos recuperan el amor al oficio del cine. Mar Castillo, la directora y guionista de "El mocador de seda", corto que rodó en su pueblo, en Guadassuar, recuerda que tuvo que recurrir a un "crowdfunding" para sacar adelante un filme inspirado en su abuela y que es tremendamente cercano. Cine sin artificio. Mientras, "Leonardo" es un corto tan de ciencia ficción que, como revela Meka Ribera, su director junto a Álvaro García Company, el día que iniciaban el rodaje les sorprendió el gran apagón. Fundido a negro. La realidad se cuela en estas hitorias. El cine y lo inesperado.

Directores y actores charlaron con el público tras la proyección de los cortometrajes

Directores y actores charlaron con el público tras la proyección de los cortometrajes / A. P. F.

El Jayan, el cine de Xàbia que pronto cumplirá 70 años, vivió este sábado una matiné de cortometrajes estupenda. En la calle, la lluvia. El día estaba gris. Pero el cine es otro mundo. Además de los citados "Leonardo" y "El mocador de seda", se proyectaron "Escribiendo...", de Pablo Olewski; "El fantasma de la quinta", de James A. Castillo; "Joselico", de Sergio Máresc, y "El revisor", de Jandro. Meka Ribera destacó que hasta ahora no había visto su corto en una pantalla tan cinéfila y enorme, una pantalla de las de los cine de pueblo y de barrio, como la del Jayan.

El festival y el paisaje. La azotea del hotel Nomad acogió la gala del Marere Filme Festival

El festival y el paisaje. La azotea del hotel Nomad acogió la gala del Marere Filme Festival / A. P. F.

Los actores Roo Castillo, Celia Pla, protagonista de "El mocador de seda", y Xavi Pastor, el "Joselico" que lleva la esperanza de la imaginación a la España rural y vaciada, coinciden en que este festival, el Marere Film Festival, es cine auténtico, artesanal, familiar, en pantalla grande y social. Compartir la experiencia de ir al cine, tan íntima, crea comunidad. Los espectadores comparten el asombro. Este festival, el de un cine familiar (la familia Catalá Ortuño), recupera la fascinación auténtica del cine.

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Apasionados del cine

Tras la proyección, el Marere Film Festival se subió a la azotea del hotel Nomad (es uno de los patrocinadores). El horizonte, todavía pelín borrascoso, es cinematográfico. ¡Qué paisaje! Paisaje en pantalla grande. El festival sale a la luz. Rodrigo Santa María Trío le puso banda sonora a esta gala familiar y de cine cercano y artesanal. Cine de apasionados del cine.

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