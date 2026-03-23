Demolición imparable: echan abajo la casa del casco antiguo de Calp donde se levantará el "hito" arquitectónico del Museu de la Festa

Las fiestas empiezan con una traca. En Calp, el Museu de la Festa arrancan con estrépito. La empresa que lo construirá (las obras suben a 1,5 millones) ha retomado hoy la demolición de la casa Poquet Beltrán, en el casco antiguo. La piqueta despejará la parcela. Reducirá a escombros un inmueble que, aunque no tiene valor patrimonial, formaba parte de la imagen de esta plaza (la Plaça d'Espanya), del centro histórico calpino.

De ahí la resistencia de muchos vecinos. Temen que el Museu de la Festa, de volúmenes vanguardista y que aspira a convertirse en "hito" arquitectónico, no pegue ni con cola. Pero las reticencias ya no sirven de mucho. El derribo es imparable. La máquina ha echado abajo todo el cuerpo del zaguán de la vivienda. La demolición no tiene misterios. Se lleva a cabo desde la fachada hacia dentro. Esta mañana ya se ha generado bastante escombro.

Alfons Padilla

La cosa corre prisa. El viernes comienza la Semana Santa. Calp es un pueblo de procesiones. Pasan por esta calle. Ya no debe quedar ni rastro de la casa Poquet Beltrán. La parcela tiene que quedar limpia de escombros. Se perimetrará y en la valla se colocarán fotografías que transmitan toda la devoción y misterio de la Semana Santa calpina.

La demolición avanza desde la fachada hacia adentro. Ya se ha echado abajo el zaguán / A. P. F.

Excavaciones arqueológicas

El siguiente paso consistirá en realizar excavaciones arqueológicas. En la línea de casas en la que está la que ahora se demolerá estaba la muralla medieval de Calp. Puede salir la cimentación.

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Luego ya comenzará la construcción del Museu de la Festa, un espacio concebido para dinamizar el casco antiguo. El ayuntamiento cuenta con 400.000 euros de financiación europea. El edificio contará con una "piel" de cerámica. Se iluminará. El Museu Fester irradiará la luz de la fiesta. El estrépito y la traca han llegado con una demolición que avanza imparable. La piqueta le ha dado hoy un buen "mordisco" a una casa de la que en pocos días no va a quedar nada.