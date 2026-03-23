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"Diàlegs": Els Poblets reivindica la conversación serena en un ciclo que abren la directora general del libro y el escritor Ferran Torrent

"Leer nos hace más libres" es la reflexión del primer diálogo, que tendrá lugar este miércoles en la renovada biblioteca municipal Enric Valor

Ricard Pérez y José Luis Mas han presentado hoy &quot;Diàlegs&quot;

Ricard Pérez y José Luis Mas han presentado hoy "Diàlegs" / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Els Poblets

"Leer nos hace más libres". Y dialogar nos hace más tolerantes. Els Poblets promueve la conversación serena y útil. Diálogo frente a la cháchara y el ruido. Debatir y escuchar. El ciclo se titula "Diàlegs". Y comienza ya este miércoles. Lo abren María José Gálvez, directora general del libro (ministerio de Cultura), y el escritor Ferran Torrent. Reflexionarán sobre una idea muy clara: "Leer nos hace más libres". La renovada biblioteca Enric Valor acogerá este diálogo sobre literatura, libros y la libertad genuina de la cultura.

"Diàlegs" lo han presentado hoy el alcalde de Els Poblets, José Luis Mas, y Ricard Pérez. Enlaza con "Art Experience", la propuesta que refuerza el amor propio, el orgullo de vivir en un pueblo en el que el arte está en la puerta de cada casa. "Persianes amb art" ha cambiado la perspectiva. Las persianas se han convertido en originalísimos lienzos. Además, los murales han dado vida a paredes anodinas.

Uno de los murales que han transformado espacios urbanos de Els Poblets

Uno de los murales que han transformado espacios urbanos de Els Poblets / A. P. F.

Conversar también es un arte. "En estos tiempos que corren, hay que escuchar, debatir, expresar y enriquecerse culturalmente", ha afirmado el alcalde. Mientras, Ricard Pérez ha abogado por estimular "la reflexión serena y tranquila". Urge escapar de los algoritmos, la retórica y de la vehemencia de los predicadores.

"Diàlegs" seguirá el 28 de abril con una charla del escritor Tomàs Llopis sobre el mundo de la caballería y el "Tirant lo Blanc". Y quienes se sentarán a conversar el 20 de mayo serán Joaquim Bosch y Àngels Gregori. Hablarán sobre el libro "Jaque a la democracia".

El jardín del turismo

Este ciclo también se mete en jardines. Y el jardín más selvático de la Marina Alta es el turismo. El 16 de junio el debate se titula "De la riqueza a la prosperidad: los residentes en el centro de la gestión turística". Colaboran Aliança Viva y el Aula Lluís Vives de empresa y humanidades.

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"Diàlegs" no es hablar por hablar. Es escuchar, entender y conversar. Els Poblets reivindica la dialéctica, el arte de debatir, las ideas y el "trellat".

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