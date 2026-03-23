"Diàlegs": Els Poblets reivindica la conversación serena en un ciclo que abren la directora general del libro y el escritor Ferran Torrent
"Leer nos hace más libres" es la reflexión del primer diálogo, que tendrá lugar este miércoles en la renovada biblioteca municipal Enric Valor
"Leer nos hace más libres". Y dialogar nos hace más tolerantes. Els Poblets promueve la conversación serena y útil. Diálogo frente a la cháchara y el ruido. Debatir y escuchar. El ciclo se titula "Diàlegs". Y comienza ya este miércoles. Lo abren María José Gálvez, directora general del libro (ministerio de Cultura), y el escritor Ferran Torrent. Reflexionarán sobre una idea muy clara: "Leer nos hace más libres". La renovada biblioteca Enric Valor acogerá este diálogo sobre literatura, libros y la libertad genuina de la cultura.
"Diàlegs" lo han presentado hoy el alcalde de Els Poblets, José Luis Mas, y Ricard Pérez. Enlaza con "Art Experience", la propuesta que refuerza el amor propio, el orgullo de vivir en un pueblo en el que el arte está en la puerta de cada casa. "Persianes amb art" ha cambiado la perspectiva. Las persianas se han convertido en originalísimos lienzos. Además, los murales han dado vida a paredes anodinas.
Conversar también es un arte. "En estos tiempos que corren, hay que escuchar, debatir, expresar y enriquecerse culturalmente", ha afirmado el alcalde. Mientras, Ricard Pérez ha abogado por estimular "la reflexión serena y tranquila". Urge escapar de los algoritmos, la retórica y de la vehemencia de los predicadores.
"Diàlegs" seguirá el 28 de abril con una charla del escritor Tomàs Llopis sobre el mundo de la caballería y el "Tirant lo Blanc". Y quienes se sentarán a conversar el 20 de mayo serán Joaquim Bosch y Àngels Gregori. Hablarán sobre el libro "Jaque a la democracia".
El jardín del turismo
Este ciclo también se mete en jardines. Y el jardín más selvático de la Marina Alta es el turismo. El 16 de junio el debate se titula "De la riqueza a la prosperidad: los residentes en el centro de la gestión turística". Colaboran Aliança Viva y el Aula Lluís Vives de empresa y humanidades.
"Diàlegs" no es hablar por hablar. Es escuchar, entender y conversar. Els Poblets reivindica la dialéctica, el arte de debatir, las ideas y el "trellat".
- Cinco heridos, dos graves, al estrellarse un coche contra otros estacionados en la Vía Augusta de Xàbia
- Las lluvias provocan el corte de carreteras en la Marina Alta: dos accesos a Pego, totalmente anegados
- Algarrobos y bancales cultivados: la estrategia de Pedreguer para evitar incendios forestales
- Hallan un cadáver flotando en la costa del Cap de la Nau de Xàbia
- Más pijo que social: llega otra promoción al barrio de las futuras VPP de Xàbia con pisos entre 325.000 y 525.000 euros
- El disgusto de Campaments en Dénia: 'El artista no ha cumplido y tenemos la peor falla de nuestros 35 años
- Aparatoso vuelco en la N-332 en Ondara y un motorista herido en Dénia al arrollarlo un coche que se ha saltado un STOP
- Atrapados en el otro lado del mundo: 'Debíamos volver el 8 de marzo y hoy hemos logrado salir de Sri Lanka; no llegaremos a València hasta el 19