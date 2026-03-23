PP y Vox descarrilan: rechazan en las Corts que el tren nocturno TRAMnochador llegue a la Marina Alta

Ni de noche ni de día. El tren le da esquinazo una vez más a la Marina Alta. PP y Vox han rechazado en la comisión de Transportes de las Corts la proposición no de ley presentada por el PSPV para que el TRAMnochador, el tren nocturno que se queda en la estación de Garganes, en Altea, continuara el viaje, atravesara el Mascarat, se adentrara en la Marina Alta y llegara a Dénia. Los ayuntamientos de Dénia, Benissa, Calp, Gata, Teulada y la Xara reclamaron que este servicio de tren nocturno se ampliara a la Marina Alta. Pidieron que el TRAMnochador funcionara las noches de los viernes y sábados de julio y agosto y la noche del 14 de agosto, víspera de festivo. Sus plenos aprobaron la moción presentada por los socialistas.

El tren Gandia-Dénia sigue en vía muerta. El TRAM de Alicante y Benidorm sí llega a Dénia. Pero la reivindicación de que la línea nocturna superara el Mascarat ha descarrilado. En el debate en los plenos, todos lo tenían claro: es una opción de transporte para los jóvenes (y no tan jóvenes) que se mueven en coche en verano de pueblo en pueblo. Pero en las Corts, PP y Vox le han cortado las alas al "Mussol de la Marina", como también se conoce al TRAMnochador.

Movilidad y seguridad

El grupo parlamenterio socialista ha calificado de "ataque directo a la seguridad y la movilidad" de la Marina Alta el rechazo a ampliar el servicio de este tren nocturno. La portavoz adjunta del PSPV, Mayte García, ha lamentado "la doble vara de medir" de los populares y la ultraderecha.

"Es de un cinismo político insoportable: votan a favor donde no tienen competencias para hacerse la foto, pero cierran el grifo allí donde su voto es decisivo para mejorar la vida de la gente", ha denunciado García, que ha arremetido por el PP por dudar de la rentabilidad de este servicio nocturno.

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"La Línea 9 transportó a más de un millón de viajeros en 2024; en un mes de temporada baja como febrero, la usaron 127.000 personas. Ustedes dicen que el TRAMnochador tiene cifras bajas, pero ¿cómo vamos a saber el número de usuarios si no tienen el servicio puesto en marcha?", ha advertido.