Teulada y Moraira, más cerca... a pedales: crean un carril bici por caminos rurales que unen los dos "pueblos"
Los trabajos para crear el itinerario ciclista suben a 427.000 euros que aporta la Unión Europea a través de los fondos Next Generation
La bici conecta. Teulada y Moraira, más cerca. El ayuntamiento ha comenzado los trabajos para crear un carril bici que unirá los dos núcleos urbanos. Buena parte del itinerario irá por caminos rurales y entre bancales de viñedos. A pedales se disfruta plenamente de ese "viaje" desde la Teulada gótica y medieval a la Moraira marinera.
Los trabajos suben a 426.981 euros. El dinero lo aporta la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Este itinerario saludable y sostenible forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.
Tramos rurales
El itinerario comienza en la calle Tàrbena, en pleno núcleo de Teulada. Va por el Camí de la Font de l'Horta. Llega al Camí de Sant Miquel, al Assagador de la Torre y el Camí de Benimodo. Esta zona es netamente rural. Luego ya se mete en viales de urbanizaciones: las calles Palencia, Móstoles, Oviedo o Guadalajara. Y, finalmente, por el Camí de la Camarroja, junto a los bancales del paisaje protegido de les Sorts, se llega a Moraira. En dirección de Teulada a Moraira, hay muchos tramos de bajada. El desnivel positivo es de 127 metros. El desnivel de descenso es de 280 metros.
La bici es el presente y el futuro. Y ahora, con las eléctricas, da pedales todo el mundo.
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