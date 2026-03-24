VAIVÉN
El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante investigado por fraude se deja ver en el concurso de la gamba roja de Dénia
Sorprende la presencia de Carlos Baño, quien ha estado conversando con la presidenta de Alicante Gastronómica y exconsellera del PP Gema Amor
Nadie puede resistirse a la gamba roja de Dénia. El concurso de cocina creativa de este marisco que ha tenido lugar hoy en el Mercat de Dénia ha reunido a propios (mucha gente de la gastronomía) y a extraños. Y el más extraño entre los extraños ha sido Carlos Baño, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante detenido hace unos días por un presunto fraude en la gestión de subvenciones del bono comercio de la Diputación de Alicante y por falsedad. La investigación la lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción.
Baño ha pasado bastante desapercibido. Pero quienes lo conocen no acertaban a entender por qué se había dejado hoy caer por Dénia. Intuían que había venido con Gema Amor, la exconsellera del PP (lo fue con Francisco Camps) que ahora es presidenta de Alicante Gastronómica y que también preside la comisión de Turismo de la Cámara de Alicante. Ambos han estado conversando. La presencia de Baño ha generado cierto runrún. Una anécdota.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
- ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
- El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
- Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones