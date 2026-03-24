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VAIVÉN

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante investigado por fraude se deja ver en el concurso de la gamba roja de Dénia

Sorprende la presencia de Carlos Baño, quien ha estado conversando con la presidenta de Alicante Gastronómica y exconsellera del PP Gema Amor

Carlos Baño con gafas de sol y hablando por el móvil, hoy, en Dénia

Carlos Baño con gafas de sol y hablando por el móvil, hoy, en Dénia / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Nadie puede resistirse a la gamba roja de Dénia. El concurso de cocina creativa de este marisco que ha tenido lugar hoy en el Mercat de Dénia ha reunido a propios (mucha gente de la gastronomía) y a extraños. Y el más extraño entre los extraños ha sido Carlos Baño, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante detenido hace unos días por un presunto fraude en la gestión de subvenciones del bono comercio de la Diputación de Alicante y por falsedad. La investigación la lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción.

Baño ha pasado bastante desapercibido. Pero quienes lo conocen no acertaban a entender por qué se había dejado hoy caer por Dénia. Intuían que había venido con Gema Amor, la exconsellera del PP (lo fue con Francisco Camps) que ahora es presidenta de Alicante Gastronómica y que también preside la comisión de Turismo de la Cámara de Alicante. Ambos han estado conversando. La presencia de Baño ha generado cierto runrún. Una anécdota.

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