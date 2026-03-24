Español de entre 25 y 34 años: el perfil del maltratador en Calp
El análisis señala que entre los agresores la incidencia se mantiene elevada no solo entre los 25 y los 34 años, sino también entre los 35 y los 54 años, donde se concentran 41 casos (46%)
Los datos recogidos en los 89 expedientes de violencia machista registrados por la Policía Local de Calp permiten trazar un perfil sociodemográfico de los agresores y profundizar en el conocimiento de la realidad local vinculada a esta lacra social que está muy vinculada a la dificultad para conseguir una plena igualdad.
Uno de los principales datos que arroja el análisis es que el 28 % de los agresores (25 hombres) está en la franja de edad de 25 a 34 años.
Perfil de los agresores
La nacionalidad más frecuente vuelve a ser la española, con 35 hombres (39%); seguida de la colombiana, con 24 (27%). Tras ellas figuran Bélgica, con 7 casos (7%); Rumanía, con 4 (4%); Chile, con 3 (3%); y Polonia, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania y Cuba, con 2 casos (2%) en cada uno. Completan la relación Argelia, Ucrania, Marruecos y Letonia, con un agresor por nacionalidad.
Por edades, entre los agresores no consta ningún menor de 18 años. El tramo más numeroso vuelve a ser el de 25 a 34 años con 25 hombres (28%); seguido de los grupos de 45 a 54 años con 21 (23%); y de 35 a 44 años con 20 (22%). Además, se contabilizan 12 agresores de 18 a 24 años (13%); 8 de 55 a 64 años (9%) y 3 de 65 o más años (3%).
El análisis señala que, a diferencia de lo que ocurre en las víctimas, entre los agresores la incidencia se mantiene elevada no solo entre los 25 y los 34 años, sino también entre los 35 y los 54 años, donde se concentran 41 casos (46%). Por el contrario, la presencia de agresores de edad avanzada es notablemente inferior, con solo 3 hombres mayores de 65 años (3%), frente a las 8 víctimas (9%) de esa misma franja de edad.
Otro de los elementos destacados es la diversidad de nacionalidades, hasta 15 diferentes, tanto en víctimas como en agresores, un hecho que refleja la realidad multicultural del municipio. También se observa que, en una parte importante de los expedientes, especialmente en los casos de personas de nacionalidad española y colombiana, víctima y agresor comparten nacionalidad, lo que apunta a una prevalencia de los hechos dentro de entornos próximos o de convivencia. Hay que señalar también el hecho de que mientras se registran 6 mujeres ucranianas víctimas de violencia de género, solo se registra 1 hombre agresor de esa misma nacionalidad.
Aunque la mayoría de los casos analizados se sitúan en Calp, los registros incluyen también incidencias relacionadas con otros municipios como Altea, Dénia o Xàbia, así como expedientes procedentes de localidades más alejadas como Madrid, Almería o Ciudad Real.
Perfil víctimas
En cuanto al perfil de las víctimas, la nacionalidad española es la más numerosa con 37 mujeres (41%); seguida de la colombiana con 15 casos (16 %). A continuación aparecen Ucrania, Bélgica y Reino Unido con 6 mujeres (6%) en cada nacionalidad; Rusia, con 5 (5 %); Rumanía, con 4 (4%); Francia y Polonia, con 3 (3%); y finalmente EE.UU., Argentina, Italia y Venezuela, con 1 caso cada una de ellas.
La distribución por edades muestra además que, junto al grupo mayoritario de 25 a 34 años, se registran 17 víctimas de entre 35 y 44 años (19%);12 de entre 45 y 54 años (13%);11 de entre 18 y 24 años (12%); 8 mujeres de 65 o más años (9%);7 de entre 55 y 64 años (7%) y 1 menor de 18 años.
Precisamente, uno de los aspectos más relevantes del estudio es la presencia de 8 víctimas mayores de 65 años (9%), un dato que evidencia que la violencia de género no afecta únicamente a mujeres jóvenes, sino que también tiene una incidencia significativa en la tercera edad. Asimismo, la existencia de un caso de una menor de edad subraya la importancia de seguir reforzando la sensibilización y la prevención desde etapas tempranas.
El informe pone de relieve también que si se suman los grupos de edad comprendidos entre los 25 y los 44 años se concentran al 56% de las víctimas (50), lo que sitúa el mayor peso estadístico en mujeres en plena etapa adulta.
Conclusiones
- El grupo de edad más afectado es el de 25 a 34 años, que concentra la mayor parte de las víctimas (37%) y de los agresores (28%).
- La nacionalidad predominante en ambos casos es la española, seguida de la colombiana.
- Se detecta un número significativo de víctimas en el tramo de 65 o más años (8 mujeres)
- Se ha registrado solo 1 caso de una víctima menor de 18 años.
- En una gran parte de los casos (especialmente en los casos de España y Colombia), la nacionalidad de la víctima y el agresor coinciden, lo que sugiere que la violencia suele darse dentro de los mismos círculos sociales o comunidades. En el caso de Ucrania, hay registrados 6 casos de mujeres víctima de violencia de género y en cambio solo un hombre agresor de la misma nacionalidad.
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