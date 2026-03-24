La mejor gamba roja de Dénia se cocina en... un lugar de la Mancha

Dénia tiene un no sé qué quijotesco. Es sabido que Cervantes, al dejar atrás el cautiverio en Argel, llegó a tierra firme en Dénia. Dénia es una ciudad literaria. Y hay una literatura, la gastronómica, que está escribiendo grandes páginas en este concurso internacional de cocina creativa de la gamba roja. El Mercat dianense se ha vuelto hoy a llenar de curiosos que quieren saber cómo los chefs le buscan las vueltas a un marisco que es todo sabor simplemente hervido con agua de mar. No hace falta más. Pero la literatura y los concursos quieren quintaesenciar el producto, adornarlo con notas poéticas, con perfumes de terruño y con sabores sorprendentes. Y la mejor gamba roja la ha cocinado un chef manchego. El premio se ha ido a "un lugar de la Mancha" llamado Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Allí está el restaurante el Mirador de la Mancha, de Jesús Iván Anaya Gómez.

El chef ha dado un salto de alegría cuando la presidenta del jurado, Julia Pérez Lozano, ha revelado que su elaboración era la mejor. El jurado es de postín. Lo integran, entre otros, Quique Dacosta (tres estrellas Michelin), Rafa de Bedoya (dos estrellas Michelin), Mario Sandoval (otras dos estrellas), Fina Puigdevall (dos estrellas más) o Santi Taura (una estrella). Normal que el chef manchego se haya emocionado. Su propuesta era arriesgadísima. Partía del plato conocidísimo de las gambas al ajillo. Pero su elaboración no tenía nada que ver. Se iba por otros sabores. Ha metido en el plato el Mediterráneo de la gamba roja y la Meseta del ajo de las Pedroñeras. "He respetado muchísimo el producto. He integrado el ajo en tres elaboraciones y la gamba en tres cocciones. He llevado la gamba a mi terreno".

Los tres premiados en el concurso internacional de cocina creativa / A. P. F.

El plato une dos tradiciones culinarias. Hoy, esa Dénia de sabor literario, la Dénia de Cervantes, la ha conquistado un cocinero manchego y que le ha dado vuelo a otro producto de primera (más humilde que la gamba roja, eso sí), el ajo de las Pedroñeras.

Los ocho finalistas / A. P. F.

El segundo premio ha sido para Arnau Casadevall, del Divinum Restaurant, de Girona. El tercero lo ha logrado Sara Ortiz, de Ver Aguas Catering, de Barcelona. Julia Pérez Lozano ha destacado "el gran nivel" de todas las elaboraciones. Los ocho finalistas han cocinado desde primera hora de la mañana en los fogones instalados en el Mercat de Dénia. El formato del concurso, conducido por la periodista gastronómica Marina Vega, triunfa. El Mercat es el lugar idóneo para sacarle todo el jugo a la gamba roja que pescan los marineros de la Cofradía de Dénia. El concurso lo organiza la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma). Su director es Rafa Soler.

Quique Dacosta intenta no perderse ninguna edición. Hoy, preguntado por Sergio Dénia, de Dénia FM, por lo que significa este certamen, ha lanzado una reflexión certera: "Las técnicas se aprenden. La tecnología se compra. Pero el producto y el talento son únicos y los tenemos aquí, en Dénia".

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Quique Dacosta y otros miembros del jurado degustando uno de los platos / A. P. F.

Premio de honor a Chefs for Children

Este concurso tiene, además, una marcada vertiente de inclusión y de solidaridad. Los alumnos del colegio especial Raquel Payá, junto a los de hostelería del CIPFP de Dénia y el Maria Ibars, han llevado los platos desde los fogones hasta la carpa en la que el jurado los degustaba. El premio de honor de la gamba roja se ha entregado este año a Chefs for Children, un certamen solidario que reunirá a 60 cocineros (105 estrellas Michelin). Se pondrán a los fogones para recaudar fondos para la Federación Española de las Enfermedades Raras.