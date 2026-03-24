Parestesia: el lenguaje silencioso de los nervios

La parestesia es una alteración de la sensibilidad que se manifiesta sin que exista un estímulo externo evidente como un golpe o cambio de temperatura. Desde el punto de vista fisiológico, ocurre cuando se modifica la forma en que los nervios transmiten información hacía el cerebro, ocasionando situaciones en las que el paciente siente que se le “duerme” una pierna después de estar mucho tiempo sentado, o nota un hormigueo en la mano tras apoyar el brazo bajo la cabeza. El Dr. Dionis Cheli, especialista en neurología del hospital HLA San Carlos, explica que estas sensaciones ocurren porque “el sistema nervioso funciona como una compleja red de cables eléctricos: si uno de estos cables se comprime, se irrita o se daña, la señal puede distorsionarse”.

Para el especialista del centro HLA, la forma más habitual es la parestesia transitoria. “Aparece cuando se ejerce presión prolongada sobre un nervio o se interrumpe momentáneamente del flujo sanguíneo hacia una zona del cuerpo. Cruzar las piernas durante mucho tiempo, mantener una postura rígida frente al ordenador o dormir sobre un brazo pueden provocar este fenómeno. Al cambiar la posición, la circulación se restablece y el nervio recupera su función normal; entonces surge un “hormigueo” antes de que la sensación desaparezca por completo. Sin embargo, cuando el hormigueo se vuelve persistente, frecuente o aparece sin una causa aparente, puede tratarse de una parestesia crónica. En estos casos, puede estar relacionada con alteraciones más profundas. Problemas de columna que comprimen raíces nerviosas, deficiencias de vitamina B12, neuropatías asociadas a la diabetes o enfermedades neurológica como la esclerosis múltiple pueden manifestarse inicialmente con cambios en la sensibilidad”.

La clave está en el contexto. Si el hormigueo aparece de forma aislada y desaparece en minutos, rara vez tiene importancia clínica. Pero si se prolonga, afecta siempre la misma zona, se acompaña de debilidad muscular, pérdida de fuerza, dificultad para coordinar movimientos o alteraciones del habla y la visión, es fundamental consultar con un profesional de la salud. El cuerpo en estos casos podría estar advirtiendo sobre una alteración que requiere diagnóstico y tratamiento.

Es importante poner el foco en el contexto en el que se produce la parestesia, según el Dr. Cheli, “si el hormigueo aparece de forma aislada y desaparece en minutos, rara vez tiene importancia clínica. Pero si se prolonga y afecta siempre a la misma zona, se acompaña de debilidad muscular, pérdida de fuerza, dificultad para coordinar movimientos o alteraciones del habla y la visión, es fundamental consultar con un profesional de la salud. El cuerpo en estos casos podría estar advirtiendo sobre una alteración que requiere diagnóstico y tratamiento”.

El abordaje médico comienza con una evaluación clínica detallada en el que pueden solicitarse estudios complementarios como análisis de sangre, pruebas de conducción nerviosa o imágenes de la columna vertebral. El tratamiento dependerá de la causa: desde corregir un déficit vitamínico hasta controlar una enfermedad metabólica o aliviar la comprensión de un nervio.

“La parestesia es una manifestación frecuente y, en la mayoría de los casos, benigna. Forma parte de la experiencia humana cotidiana. Escuchar las señales del cuerpo es una forma de cuidar la salud”, concluye el Dr. Cheli.

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