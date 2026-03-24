Plenos encadenados en Xàbia: el PSPV dice que la alcaldesa esconde el problema de los "barracones indignos"

El jueves, examen de educación en Xàbia. Doble examen. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha convocado a las 18 horas, una hora antes del pleno ordinario, la sesión extraordinaria forzada por el PSPV para debatir sobre los barracones "deplorables e infrahumanos" del colegio público Graüll (llevan allí 20 años). Los socialistas exigieron que el pleno extraordinario se convocara por la tarde. La alcaldesa les ha hecho caso. Pero lo que no esperaban es que lo "encajara" antes del ordinario. La acusan de "esconder" el debate.

"Lejos de dar la relevancia que merece un problema que afecta directamente a la infancia y al futuro educativo del municipio, el gobierno municipal ha optado por diluir el debate, encajándolo con prisas antes del pleno ordinario, limitando su visibilidad y reduciendo el tiempo para abordar una cuestión de máxima gravedad”, ha señalado el portavoz socialista, José Chulvi.

El PSPV lamenta que el gobierno de Xàbia le lave la cara a la conselleria de Educación y haya reservado 350.000 euros para comprar los barracones que el Consell no quiere sustituir. También recuerda que fue la concejala de Educación, Mavi Pérez, de Ciudadanos por Jávea (partido que gobierna con el PP), la que calificó estas prefabricadas de "deplorables e infrahumanas".

Los socialistas dicen que la alcaldesa ha metido con calzador un pleno tan importante justo una hora antes de la sesión ordinaria, en la que también se debatirá sobre los recortes en educación (el PSPV ha presentado una moción). Sostienen que esta maniobra evidencia "un preocupante desprecio hacia la educación pública, hacia los niños y niñas que sufren estas condiciones cada día, así como hacia sus familias y toda la comunidad educativa”.

“Ahora no podemos aceptar que la alcaldesa firme cheques a cargo del pueblo de Xàbia para pagar lo que corresponde a conselleria”, ha añadido Chulvi. Desde el PSPV recalcan que "no es aceptable que los niños y niñas del Graüll estén en esta situación”.

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“Lo que está en juego no es un trámite administrativo, sino la dignidad de nuestros niños y niñas. No podemos aceptar que estudien en condiciones indignas ni que el ayuntamiento acabe pagando lo que corresponde a conselleria”, ha señalado el portavoz socialista.