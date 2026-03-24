El sábado 11 de abril tendrá lugar la V Feria “Diània Terra d´Oli” en Els Magazinos de Dénia

Un año más, vuelve la feria dedicada al aceite de oliva en Els Magazinos de Dénia. Será el sábado 11 de abril, enmarcada en el proyecto Cuina de Territori, con la colaboración de Cerveza Turia. El objetivo es destacar los productos de proximidad y de temporada de la comarca alicantina de La Marina Alta. Con esta cita anual dedicada al llamado “oro líquido”, se dará a conocer el territorio de Diània, además de mostrar cómo su cultura y los productos propios que la identifican tienen al aceite como hilo conductor.

En esta quinta edición, el público asistente podrá descubrir ocho proyectos oleícolas, así como probar sus aceites, ya que estarán presentes cinco almazaras alicantinas de la asociación Olis de Diània , que coordina el evento: Tossut Agroecologia Sostenible , de Pedreguer; Oli de Bèrnia de Benissa, Alfaoliva , de Alfafara; Castell de la Costurera , de Balones y Masía la Mota , de Alcoy. Como productor invitado, asistirá Vicent Todolí de Todolí Citrus Fundació (Palmera, Valencia), que además de dirigir este inspirador proyecto citrícola, elabora el aceite de oliva virgen extra Tot Oli con las aceitunas que obtiene de sus olivos en la Vall de la Gallinera. También habrá otras dos almazaras invitadas: Señoríos de Relleu (Relleu, Alicante), en representación de la asociación Olis d´Alacant, y Oleum Auri (Beas del Segura, Jaén).

Vicent Todolí elabora el aceite "Tot Oli" con las aceitunas de sus olivos de la Vall de Gallinera / Levante-EMV

En esta quinta edición, contaremos de nuevo con Javier Calvo, Doctor en Historia, quien realizará una introducción antes de la mesa redonda sobre el olivo y su relación con el arte. Él es el encargado de plasmar todo su conocimiento en los cuadernos "El Nostre Territori”, editados por Els Magazinos en cada feria de Cuina de Territori.

El cartel diseñado por la ilustradora valenciana África Pitarch / África Pitarch

También estará presente en el coloquio Roser Cabrera González, que presentará su recién estrenado libro “Del bancal al setrill. Estudi etnolingüístic de l´olivera i l´oli”. A continuación, se iniciará la mesa redonda con todos los oleicultores, que incluirá una cata de aceites a cargo de Francisco Albert. El colofón matutino a la enriquecedora jornada dedicada al aceite de oliva lo pondrá el almuerzo, diseñado y elaborado por el equipo del restaurante A La Fresca de Els Magazinos.

Los extraordinarios aceites de ese territorio llamado Diània / BODIA.B

Siempre fiel a su filosofía de apoyar a los artistas mediterráneos, Els Magazinos ha elegido de nuevo a la ilustradora valenciana África Pitarch para realizar el cartel de la feria.

Programación de la V Feria Diània Terra d´Oli:

En la plaza Dénia es Vida:

10:30h. a 17h. Mercado de productores Diània Terra de Olis, donde siete almazaras mostrarán y venderán sus aceites: Tossut Agroecologia Sostenible , de Pedreguer; Oli de Bèrnia de Benissa, Alfaoliva , de Alfafara; Castell de la Costurera , de Balones; Masía la Mota , de Alcoy; Señoríos de Relleu , de Relleu, en representación de la asociación Olis d´Alacant, y Oleum Auri (Beas del Segura, Jaén).

12:30h. a 14:30h. Taller “Luz y aromas de la Diània”, con el artista alcoyan Ximo Canet . En este taller de pintura vamos a interpretar ese paisaje de la Diània que nos rodea. Pintaremos con aceites elaborados con tierras y especias, sostenibles con el medio y mediante la técnica del gyotaku mediterráneo captarás el alma de la Diània y fusionándolo con los aceites que fluyen con el agua, el jaspeado, darás rienda suelta a la magia de tu imaginación. El Gyotaku es una técnica de estampación creada por los pescadores japoneses a finales del s. XVIII; mientras que el Jaspeado o ebrú es una técnica ancestral oriental que se utilizaba para crear los papeles de aguas, considerada actualmente como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

El historiador Javier Calvo hablará sobre la historia de los olivos y el aceite / BODIA.B

En la sala A la Fresca Events:

10:30h. a 12:30h. Mesa redonda y cata con almuerzo elaborado por el equipo de A La Fresca con los 5 aceites de Olis de Diània. Tras una introducción a cargo del Doctor en Historia Javier Calvo, inaugurará la jornada Vicent Todolí de Todolí Citrus Fundació y después de su intervención, se iniciará el coloquio con las almazaras, moderado por la periodista gastronómica Marina Vega . Estarán presentes Tossut Agroecologia Sostenible , de Pedreguer; Oli de Bèrnia de Benissa, Alfaoliva , de Alfafara; Castell de la Costurera , de Balones; Masía la Mota , de Alcoy; Señoríos de Relleu , de Relleu, en representación de la asociación Olis d´Alacant, y Oleum Auri (Beas del Segura, Jaén). También estará presente Roser Cabrera González, autora del libro “Del bancal al setrill. Estudi etnolingüístic de l´olivera i l´oli”.

El artista Ximo Canet / BODIA.B

A continuación, tendrá lugar la cata divulgativa, durante el almuerzo diseñado por A La Fresca, dirigida por Francisco Albert , consultor de internacionalización de empresas agroalimentarias y formador en catas de aceite de oliva desde 2008, además de editor de la Guía de los AOVES de la Comunidad Valenciana. También imparte clases en centros como el Basque Culinary Center.

El almuerzo de esta V Feria Diània Terra d´Oli, maridado con cerveza Turia, consistirá en cinco platos, cada uno de ellos creado con un aceite de oliva virgen extra de una almazara presente en el evento:

1. Olives maridades amb taronja, vermut i oli d´oliva. Con Oli de Bèrnia.

2. Esgarraet amb verdures de Cuina de Territori. Con Tossut.

3. Bonito semisalazón amb torró de ametlla. Con Masía La Mota.

4. Coca d´oli i sal amb sobrassà i mel. Con Alfaoliva.

5. Biscuit amb llimona, xocolata, oli i sal. Con Castell de la Costurera.

Héctor Carrió, uno de los productores / BODIA.B

Para reservar plaza, es necesario adquirir la entrada a la mesa redonda, que incluye el almuerzo por un precio de 15€, en el siguiente enlace: https://elsmagazinos.com/producto/mesa-redonda-feria-aceite/ .

Además, durante todo el día, los locales de Els Magazinos ofrecerán platos elaborados con Olis de Diània, por lo que también hay que recorrer la Calle de los Sabores para probar sus más de 20 propuestas gastronómicas.

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