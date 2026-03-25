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Benissa llora la muerte de Gemma, la joven de 17 años que falleció tras sufrir meningitis

Suspenden la presentación del libro de fiestas y la partida de pilota, primeros actos de la Puríssima Xiqueta, la celebración de la que la joven de 17 años era este año festera

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de su club de bàsquet: "Gemma ha sido una persona ejemplar: simpática, correcta, respetuosa y con una manera de ser que la hacía especial para todos y todas los que hemos tenido la suerte de conocerla"

La imagen que ha difundido el club de bàsquet de Benissa

La imagen que ha difundido el club de bàsquet de Benissa / Levante-EMV

Teresa Andreu

Benissa

Inmenso dolor. La muerte de Gemma, la joven de 17 años, ha sumido a Benissa en una gran tristeza. Se suceden los mensajes de pésame y de apoyo a los padres y al hermano de esta chica a la que recuerdan con enorme afecto en su instituto, el Josep Iborra, en la comisión de fiestas (este año era festera) y en el club de bàsquet en el que jugaba desde bien pequeña. De hecho, uno de los mensajes más emotivos ha llegado del baloncesto local. "En tu equipo tenemos claro que, a partir de ahora, cada canasta irá por ti y llevaremos siempre tu número, el 7, en nuestro corazón".

Al pésame también se ha sumado la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV). El club de bàsquet de Benissa ha recordado que Gemma creció con ellos y "compartió pista, vestuario y momentos que siempre quedaran en nuestra memoria".

"Pero, sobre todo, Gemma ha sido una persona ejemplar: simpática, correcta, respetuosa y con una manera de ser que la hacía especial para todos y todas los que tuvimos la suerte de conocerla". Desde su club no han querido solo recordarla. Le han dado las "gracias por tanto": "Por su entrega, su actitud, su sonrisa y por todo lo que ha aportado a nuestro club dentro y fuera de la pista".

"Un recuerdo imborrable"

La comisión de fiestas de la Puríssima Xiqueta ha trasladado su pésame a la familia. Ha anunciado que se anulan los actos previstos para este fin de semana, que eran la presentación del libro de fiestas y una partida de pilota. "Gemma, nos dejas un recuerdo imborrable. Siempre estarás con nosotros. Te queremos", ha difundido en redes la comisión.

Mientras, el IES Josep Iborra, que es donde estudiaba la joven, ha expresado que toda la comunidad educativa está "profundamente afectada". Ha trasladado su afecto a la familia y amigos de la joven. "Su recuerdo siempre estará entre nosotros".

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Benissa es un pueblo roto de dolor. Los vecinos y vecinas darán el último adiós este viernes, a las 17 horas, a esta joven de 17 años. A esa hora tendrá lugar el funeral en la basílica de la Puríssima Xiqueta. La chica falleció este lunes en el hospital de Dénia. Ingresó al sufrir una meningitis.

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