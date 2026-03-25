El comercio de Benissa lanza la campaña “ací em pica, ací em cou, compra i guanya cent noranta-nou"
La iniciativa, organizada por la ACEB con la colaboración del ayuntamiento, premiará las compras realizadas en los comercios locales con un sorteo de 5 vales de compra de 199 euros
La Associació del Comerç i l’Empresa de Benissa (ACEB), con la colaboración del Ayuntamiento de Benissa a través de AFIC-CREAMA, pone en marcha la campaña promocional “ACÍ EM PICA, ACÍ EM COU, COMPRA A BENISSA I GUANYA CENT NORANTA-NOU”, cuyo objetivo es dinamizar las ventas de los comercios locales, fidelizar clientes y atraer a nuevos consumidores, al tiempo que se sensibiliza sobre la importancia de mantener vivo el comercio de proximidad en la localidad.
Cómo participar
Todas las personas mayores de edad que realicen compras en los comercios adheridos a la campaña recibirán un ticket de compra y una participación para el sorteo. Cada participación deberá completarse con los datos personales y depositarse, junto con el ticket, en las urnas habilitadas en los establecimientos participantes.
La campaña se desarrollará del 23 de marzo al 13 de abril de 2026, ambos inclusive, y las personas participantes podrán obtener tantas participaciones como compras realicen durante este periodo. Las personas que son titulares de los establecimientos participantes, así como sus personas trabajadoras quedarán excluidas de la participación a través de la presentación de tickets de compra de su propio establecimiento.
Premios
El sorteo distribuirá un total de 995 euros en 5 premios de 199 euros cada uno, gentileza de la ACEB, en vales de compra a canjear en los establecimientos asociados de ACEB. Los premios no son acumulativos y cada persona solo podrá resultar ganadora de uno de los premios.
El sorteo se celebrará el jueves 16 de abril de 2026 a las 9:00 h, en directo a través del Facebook de Creama Benissa. La entrega de los premios tendrá lugar el viernes 17 de abril a las 13:30 h en la Plaza Jaume I.
Con esta acción, Benissa refuerza su compromiso con el comercio local, incentivando el consumo responsable y fomentando la actividad económica en el municipio.
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