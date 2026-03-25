Els premis "25 d'Abril" i "Salvador Soria" de Benissa ja tenen guanyadors: Clàudia Serra (teatre), Antoni Espí (poesia), Josep Bernabeu (investigació), Joan Lleonart (narrativa curta) i Estefania Serrano (art)
El municipi consolida el seu lideratge cultural amb uns guardons de molt de prestigi en el món literari i artístic del País Valencià
L’Ajuntament de Benissa, a través de la Regidoria de Cultura, ha donat a conéixer el veredicte del jurat del XLVI Premis “25 d’Abril” Vila de Benissa, un dels certàmens literaris més consolidats del panorama valencià. Aquests guardons tenen com a finalitat promoure la creació literària en valencià i estimular la investigació i la difusió del patrimoni cultural. Al llarg de la seua trajectòria, s’han erigit en una plataforma de projecció per a autores i autors, tant emergents com consolidats, i en un referent dins del teixit cultural del territori.
En la modalitat de Teatre, el premi ha recaigut en l’obra "Cada un de nosaltres", de Clàudia Serra Gómez. El jurat ha estat integrat per Ramón Xavier Roselló Ivars, Ismael Sempere Mirón i Gabriel Sansano Belso, sota la presidència de l’alcalde, Arturo Poquet Ribes, que ha presidit també la resta de modalitats.
En Poesia, el guardó ha estat per a "Efímers", d’Antoni Espí Cardona. En aquest cas, el jurat ha comptat amb la participació de M. Àngels Francés Díez, Isabel Garcia Canet i Francesc Culleré Moragues.
Pel que fa a la modalitat d’Investigació, s’ha distingit l’obra "Pa i melva. Etnografia de la fam en terres de la Marina: el testimoni de Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutillas (1921-2009)", de Josep Bernabeu Mestre. El tribunal ha estat format per Joan Lluís Monjo Mascaró, Joaquín Juan Penalva i Joan Borja i Sanz.
Finalment, en Narrativa Curta, el premi ha sigut per a "Sant Pau", de Joan Lleonart Gasó. El jurat ha estat integrat per Marta Casamort Ejarque, Carles Cortés Orts i Lourdes Boïgues Chorro.
Certamen de pintura "S. Soria"
Paral·lelament, el jurat del 44é Certamen de Pintura “S. Soria” – Vila de Benissa, presidit per Arturo Poquet Ribes i integrat per Martine Soria Roldés, Juana Mª Balsalobre García i Román de la Calle, ha seleccionat 22 obres d’entre les 103 presentades.
Les obres seleccionades, que formaran part del catàleg i s’exhibiran al Centre d’Art Taller d’Ivars entre abril i maig de 2026, són: Reflexos 2, de Josep Maria Morrelles Boix; Profundidad Mediterránea, de Maria Isabel Sauzet; Happy to be with good company, de Berto Martínez Tello; Business Center Moscow, de José Antonio Francés Anaya; Pintura cortada (Dudas), de Jorge Llopis Jordá; El lugar en el que habito, de José Miguel Vera Sánchez; Tránsito, de Shullka Altabás Davó; Darklove XV, de Ramón Martínez Buades; Somnis, de Magda Serrando Mayoral; Sobre rodes, de Gemma Farreny Serrando; SMOG, d’Alejandro Torres; La Bailarina, de Jing Xu; Mosaico (CaraB), de Salvador Navarro Pastor; Una celebración, de José María Montalvá Marqués; Paisaje fragmentado, de Pedro De Miguel García; Natura Urbana, de Pascual Gimeno Montalar; No te vayas por las ramas, de Carlos Montoya Alonso; 2001 – II, de Pablo Mateo Folgado; Isolated Sunset, de David Pellicer García; Acid jungle, de Pedro De Andrés Canabal; Excentricidad de movimiento sobre figuras compositivas, de Javier Soria Ortega; i Lienzos en la cocina, d’Eva Borrás Villora.
A més, s’han concedit dos accèssits a Pepa Satué Ripoll ("Entre líneas") i Adrián Jorques Tortosa ("Memoria fragmentada VI"), amb la possibilitat d’exposar en la temporada 2026/2027.
El primer premi, dotat amb 6.000 euros, ha sigut per a Estefania Serrano Soriano per l’obra "Dos minutos y veinte segundos".
Totes les decisions han estat adoptades per unanimitat, fet que posa de manifest l’elevada qualitat de les obres presentades i reforça el paper d’aquests premis com a plataforma de projecció per a autors i autores.
Amb aquesta nova edició, l’Ajuntament de Benissa reafirma el seu compromís amb la cultura, consolidant tant els Premis “25 d’Abril” com el Certamen de pintura “S. Soria” com a cites imprescindibles dins del calendari cultural valencià.
