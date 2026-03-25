Estudiants de Xàbia dissenyen un "satèl·lit" per a l'Agència Espacial Europea destinat a protegir la posidònia
Este sistema permetrà detectar de manera automàtica quines embarcacions estan fondejades de forma incorrecta sobre les praderies submergides
Un grup d'alumnes de 4t d'ESO de l’IES Antoni Llidó de Xàbia s'ha llançat a l'aventura espacial amb el projecte CanSat, un dels reptes tecnològics educatius més interessants d'Europa. Amb el nom de WONK, estos joves estan creant un satèl·lit real que cap dins d'una llanda de refresc. El seu objectiu? Llançar-lo a un quilòmetre d'altura per a convertir-lo en el nou guardià de la posidònia de les nostres cales.
En què consistix el desafiament CanSat?
El projecte CanSat és una iniciativa de l’Agència Espacial Europea (ESA) coordinada a Espanya per ESERO (European Space Education Resource Office). El repte consistix en el fet que estudiants de tota Europa dissenyen, construïsquen i llancen un satèl·lit funcional que càpia en el volum d'una llanda de refresc de 33cl.
Cada equip ha de complir una Missió Primària obligatòria (mesurar pressió i temperatura durant el descens) i una Missió Secundària de lliure elecció. És aquí on l'equip WONK ha decidit vincular l'enginyeria espacial amb la urgència ecològica del seu entorn marí.
Vigilància amb Intel·ligència Artificial
La innovació principal de l'equip de l’IES Antoni Llidó residix en el processament de les dades. El CanSat captarà imatges aèries durant el seu vol sobre la costa. Posteriorment, estes imatges seran analitzades mitjançant Teachable Machine, una eina d'Intel·ligència Artificial de Google que l'equip ha entrenat per a reconéixer embarcacions.
Este sistema permetrà detectar de manera automàtica quines embarcacions estan fondejades de forma incorrecta sobre les praderies de posidònia. L'objectiu final és utilitzar esta tecnologia per a poder donar un avís ràpid i precís, evitant així la destrucció d'un ecosistema que tarda dècades a créixer i que és vital per a la salut de la costa alacantina.
Enginyeria amb ADN local
"Cada estiu, la posidònia de les nostres cales patix danys irreparables. Amb el nostre CanSat i l'ús de la IA, volem demostrar que la tecnologia pot ser una eina de supervisió ambiental eficaç i de baix cost", expliquen els integrants de WONK.
En participar en esta competició de l’ESA, els joves de Xàbia no només desenvolupen capacitats en programació i electrònica, sinó que situen la Marina Alta en el mapa de la innovació jove compromesa amb el medi ambient. "Si podem detectar el problema des de l'aire amb intel·ligència artificial, podem començar a solucionar-lo en el mar", conclouen.
El camí cap a la fase nacional
El projecte es troba en un moment decisiu. En les pròximes setmanes, l'equip WONK participarà en la fase autonòmica del concurs. En cas de ser seleccionats pel jurat d'experts, els alumnes de Xàbia passarien a representar la Comunitat Valenciana en la fase nacional, on competiran amb els millors projectes de tot l'estat per un lloc en la final europea de l’Agència Espacial Europea (ESA).
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- El pueblo de Valencia donde empiezan ahora las Fallas