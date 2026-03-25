Fallece un vecino de Llíber que sufrió un infarto tras demorarse la ambulancia del SAMU al carecer de tablet de geolocalización

Minutos vitales. Todos los recursos son pocos para llegar cuanto antes a una emergencia sanitaria. Un vecino de Llíber falleció tras entrar en parada cardiorrespiratoria y no poder reanimarlo el equipo médico del SAMU, que tardó en llegar más de lo que el facultativo y los sanitarios hubieran querido ya que en la ambulancia no llevan tablet de geolocalización. El facultativo y los sanitarios recibieron el aviso del 112, pero, según ha podido saber este diario, la dirección no era correcta o la calle no salía reflejada en el Google Maps. Llíber es un pequeño pueblo de la Marina Alta (882 habitantes) con muchas casas dispersas y un "laberinto" de viales. Quienes estaban con el paciente se angustiaban a cada segundo que pasaba. Mientras, en la ambulancia SAMU también se vivía la desesperación de saber que en estas emergencias un instante es vital.

La ambulancia estuvo detenida seis interminables minutos en el centro de Llíber. Imposible dar con la dirección. En ese intervalo, el equipo médico volvió a contactar con el 112, en la Eliana, que llamó otra vez a quienes alertaron de la urgencia sanitaria. Al atender la llamada, estas personas dejaron de realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas al paciente. Todos esos detalles y el mínimo segundo perdido pueden decantar la balanza entre perder a un paciente o salvarle la vida.

La vital geolocalización

La tablet de geolocalización es un recurso básico. Las fuentes consultadas han indicado que las ambulancias del SAMU deberían llevarlas desde 2022, cuando la conselleria de Sanidad llegó al acuerdo para equipar las ambulancias con esta tecnología con las empresas que ganaron el concurso público. Estas tablets registran la ubicación de la llamada y el 112 la envía de inmediato al equipo médico y sanitario. La Policía y los bomberos sí cuentan con estos sistemas de geolocalización. De ahí que en pueblos más grandes de la Marina Alta, cuando ocurre alguna emergencia sanitaria, sea habitual que un vehículo de la Policía Local espere a la ambulancia y la guíe hasta el lugar. La única SAMU que sí tiene esta tablet, aunque en pruebas desde hace dos años, es la de Llíria.

Las fuentes consultadas han indicado que en las ambulancias sí disponen de otros avances que no son, en la práctica, tan útiles, como autoclaves en las bases SAMU para esterilizar material cuando todo lo que utilizan es desechable y, por tanto, nunca se esteriliza o medidores de gases tóxicos que no sirven de mucho, ya que son los bomberos los que, cuando hay una sospecha de que en un lugar hay emanaciones de gas, deben realizar las mediciones y dar la autorización para entrar.

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Mientras, las ambulancias no cuentan con un recurso tan esencial como las tablets de geolocalización. El equipo médico del SAMU, al llegar a la citada emergencia sanitaria en Llíber, hizo todo lo posible y aplicó todas las técnicas para salvar al vecino que estaba en parada cardiorrespiratoria. Pero ya no fue posible.