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El mosaico de Gastón Castelló en Calp cumple 60 años y se inicia su primera rehabilitación integral

El ayuntamiento contratará a un especialista en rehabilitación de murales históricos y llevará a cabo un diagnóstico del estado de conservación de esta obra de arte urbano

El precioso mosaico de Gastón Castelló

El precioso mosaico de Gastón Castelló / Levante-EMV

Teresa Andreu

Calp

El mosaico de Calp del artista alicantino Gastón Castelló cumple ahora 60 años. Las teselas han perdido lustre. Normal. El municipio, en estas seis décadas, ha cambiado una barbaridad. El artista creó una preciosa alegoría. Calp, un pueblo idílico de pescadores. Hoy es otra cosa. Y ha llegado el momento de darle un barniz de esplendor a este mosaico de la Plaça del Mosquit. El ayuntamiento ha iniciado los trámites para rehabilitarlo. En las paredes del casco antiguo, hay pinturas "trompe l'oeil" que crean arquitecturas ilusorias. El arte está en la calle. El último mural urbano se pintó hace poco. El mosaico de Gastón Castejón es una obra singularísima y de gran valor patrimonial.

El mural está en la fachada de la oficina de turismo del casco antiguo

El mural está en la fachada de la oficina de turismo del casco antiguo / Levante-EMV

El consistorio contratará ahora a una especialista en rehabilitación de patrimonio histórico que se encargará de realizar un diagnóstico del estado de conservación de la obra. El mosaico, creado por el pintor alicantino Gastón Castelló en 1966, no ha sido objeto de una actuación integral de mantenimiento desde su instalación, por lo que se considera necesario evaluar con detalle su situación actual tras casi seis décadas expuesto a las condiciones ambientales y al paso del tiempo.

Conservación y restauración

La experta elaborará un informe técnico que permitirá analizar tanto los posibles daños estructurales como las alteraciones superficiales que presente la pieza. Este documento será fundamental para definir posteriormente las medidas de consolidación, conservación y restauración que deban ejecutarse, con el fin de garantizar la adecuada preservación del mosaico.

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Desde el Ayuntamiento se subraya que esta actuación responde a la voluntad de proteger y poner en valor el patrimonio artístico local, asegurando la conservación de una obra que forma parte de la identidad visual e histórica de Calp. La intervención futura permitirá además mantener en condiciones adecuadas un mosaico creado por uno de los artistas más destacados del arte alicantino del siglo XX.

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