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El regatista paralímpico de Xàbia Rafa Andarias regresa al Real Club de Regatas de Alicante y se estrenará en el prestigioso Trofeo S.A.R. Princesa Sofía

Rafa Andarias, que comenzó en la vela a los 8 años, cuenta con un destacado palmarés internacional: "Vengo a dar lo mejor de mí, sabedor que el nivel es muy alto"

El regatista de Xàbia Rafa Andarias

El regatista de Xàbia Rafa Andarias / Levante-EMV

Teresa Andreu

Xàbia

El Real Club de Regatas de Alicante vuelve a contar entre sus filas con uno de los grandes referentes de la vela adaptada nacional. El regatista de Xàbia Rafa Andarias regresa a casa tras varios años compitiendo con otros clubes, iniciando esta nueva etapa por la puerta grande con su participación entre los días 25 al 29 de marzo en el prestigioso Trofeo S.A.R. Princesa Sofía en Palma de Mallorca.

El 55 Trofeo Princesa Sofía Mallorca, una de las citas más emblemáticas del calendario internacional y que será además puntuable como Copa de España 2026 de Vela Inclusiva en la categoría Hansa 303.

Rafa Andarias, que comenzó en la vela a los 8 años, cuenta con un destacado palmarés internacional. Entre sus títulos destacan Campeón de Europa 2016 y número 3 del Mundo en 2018. En ámbito nacional, seis veces campeón de España en la clase paralímpica 2.4mR. Sin olvidar, sus dos campañas paralímpicas en Londres 2012 y Rio 2016, que lo convierten en el regatista en activo más destacado.

El propio Andarias ha mostrado su satisfacción por este regreso: “Es una alegría enorme volver al Real Club de Regatas de Alicante. Pocos saben que empecé aquí a competir aprendiendo del gran Quinito”.

El regatista afronta su participación en el Trofeo Princesa Sofía con ambición: “Con ésta son 10 mis participaciones en el Sofía, la primera con la clase Hansa 303, vengo a dar lo mejor de mí, sabedor que el nivel es muy alto y este barco es muy distinto al 2.4mR”.

Desde el Real Club de Regatas de Alicante también se ha valorado muy positivamente su incorporación pues para el club es un orgullo recuperar a un regatista del nivel y la trayectoria de Rafa.

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Con este regreso, el Real Club de Regatas de Alicante no solo suma a un deportista de primer nivel, sino que reafirma su apuesta por la vela inclusiva, acogiendo de nuevo a uno de sus regatistas más destacados, que inicia esta etapa compitiendo en uno de los escenarios más exigentes del calendario internacional.

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