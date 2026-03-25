Teatro e identidad: "H", la valiente y reveladora obra que se estrena ahora en Benimaclet tras pases previos en institutos de Pedreguer, Xaló, Ondara y Gata
La han escrito Rosa J. Devesa, creadora escénica de Sueca vinculada también al Poble Nou de Benitatxell, y Helena/Helen/Hel/H de Luis Sapiña, lx artistx valenciana que "interpreta" la autoficción que deconstruye la identidad desde la disidencia de género
La experiencia en los institutos ha sido extraordinaria: el teatro lanza preguntas y rompe estereotipos y normativas binarias
Teatro e identidad. La escena es la vida. Interpretar es dejarse la piel. "H", la autoficción musicalizada que ya se ha visto en pases previos en los institutos de Pedreguer, Ondara, Gata de Gorgos y Xaló, se estrena este jueves en el Teatro Círculo de Benimaclet. Allí se representará también el viernes y el sábado, a las 20 horas, y el domingo, a las 19 h. Valiente y reveladora. Así es esta obra de la compañía SaludArte que recupera el sentido auténtico del teatro: lanza preguntas, le muestra al espectador otros escenarios (o realidades) y rompe estereotipos y normativas binarias.
La obra la han escrito Rosa J. Devesa, creadora escénica de Sueca y vinculada al Poble Nou de Benitatxell, y Helena/Helen/Hel/H de Luis Sapiña, lx artistx valenciana que "interpreta" (el verbo interpretar se queda corto ante una sinceridad tan desgarrada y apabullante) esta autoficción que incluye reflexiones de teoria queer. Lx protagonistx explora su identidad, reflexiona sobre la percepción del género y la sexualidad y se deconstruye desde la raíz, desde la esencia. Las dudas y preguntas sobre el cuerpo y la identidad son materia genuina del teatro. Las dudas liberan.
"H" expresa la disencia de género. Nada está escrito. El cuerpo no es destino. Esta obra derriba certezas y normas sociales que asfixian la identidad.
La experiencia en los institutos ha sido extraordinaria. Los pases previos han sido posibles gracias a la Massma (Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta). "Nos llevamos muchas anécdotas y momentos de luz", ha explicado Rosa J. Devesa, que afirma que jóvenes del público se identifican con la protagonista y con sus dudas. "Luego se acercan a darte las gracias por haber hecho de espejo de lo que sienten y están viviendo".
La obra disuelve los blancos y negros de la sociedad. Aparecen grises y colores. Matices. Identidades que escapan a lo normativo y que rompen contornos y perfiles predefinidos.
"H" es teatro auténtico. Helena/Helen/Hel/H de Luis Sapiña ha trabajado como intérprete y performer en proyectos teatrales y musicales como "Les veus de la frontera", "El moviment" (Teatre Micalet) y en producciones de Teatre del Silenci. También protagoniza el musical "Apaga'm que m'encenc".
Mientras, Rosa J. Devesa es dramaturga, productora, actriz y directora formada en interpretación y dramaturgia en Barcelona, Madrid y València. En sus obras late un fuerte compromiso social. Ha abordado la memoria histórica, la identidad, la salud, la igualdad o las adicciones a los móviles. Destacan "La teta lisa", "Me da miedo la noche" y "¡Aigua!".
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