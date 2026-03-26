Dénia hará accesible su conservatorio, que lleva 24 años en un edificio provisional y obsoleto, ante el bloqueo de Educación a construir el nuevo

Entras y te das de bruces con una escalera. Primera barrera. Y luego más escaleras para subir a las aulas de música. El conservatorio profesional de música Tenor Cortis de Dénia está plagado de obstáculos arquitectónicos. Los conservatorios son una competencia autonómica. Pero el ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados y, dado que la construcción del nuevo edificio, una reivindicación histórica, va para largo, se pone desde ya a eliminar barreras. La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, del PSPV, ha anunciado que el presupuesto municipal que se aprobará hoy en pleno incluye unos 200.000 euros para terminar de redactar los proyectos de accesibilidad y para llevar a cabo las obras.

El conservatorio lleva 24 años en un edificio provisional, el de los antiguos juzgados de la calle Temple de Sant Telm. Lo provisional se ha hecho eterno. El edificio está obsoleto. Las familias han recogido firmas y han exigido que se construyera el nuevo conservatorio, una "urgencia educativa y una reivindicación de toda la Marina Alta" (así se indicaba en las peticiones trasladadas a la conselleria).

La construcción del nuevo edificio llegó a estar incluida en el Pla Edificant. Maria Josep Ripoll ha lamentado que el actual Consell del PP ha paralizado este programa de inversiones. Ha recordado que el terreno estaba decidido. El nuevo conservatorio se iba a ubicar en los terrenos donde ahora está el colegio de educación especial Raquel Payá. La construcción del nuevo Raquel Payá, obras que suben a 8 millones de euros, va a iniciarse en las próximas semanas.

La concejala ha apuntado que las soluciones para hacer accesible el viejo edificio están bastante definidas. Se instalará una silla salvaescaleras en el primer tramo de peldaños, el de la entrada, y un ascensor. El edificio es de propiedad municipal. Por tanto, no hay problemas para que el ayuntamiento se ponga manos a la obra. No obstante, esta actuación debería asumirla la conselleria de Educación. El conservatorio Tenor Cortis de Dénia forma parte desde 1991 de la red de centros públicos de la Generalitat Valenciana.

Las barreras arquitectónicas son la constatación de que el edificio, después de 24 años, está obsoleto. Los profesores y los alumnos suplen como pueden las carencias de las instalaciones.

Otras inversiones

Los 200.000 euros para eliminar las barreras arquitectónicas del viejo conservatorio es una de las inversiones previstas en el presupuesto que el gobierno local (PSPV y Compromís) aprobará esta noche en pleno. El presupuesto sube a 86,6 millones de euros.

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También hay inversiones para reparar un primer tramo del paseo marítimo de la Marineta Cassiana (Costas ya ha dado luz verde), para nuevas pistas de multideporte, para nuevos parques infantiles (el de la tirolina del Bosc de Diana, el acuático de les Bassetes y uno nuevo en les Marines), para la ampliación del cementerio, para seguir restaurando el castillo (esta vez en la Bateria de Terra y la Torre de la Devesa), para crear un laboratorio en la UNED, para el parque agrario, para la redacción del proyecto del aulario del campus universitario o para la rehabilitación del Mercat Municipal. La partida de inversiones sube a 8,2 millones de euros.