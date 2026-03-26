Giro educativo en Xàbia: PP, CpJ y Compromís se alían para exigir a Educación el sexto colegio, que potencie el valenciano y que baje las ratios en las aulas

Sorpresa absoluta en el pleno de Xàbia. El PSOE había forzado un pleno extraordinario tras decidir el gobierno local (PP y CpJ) destinar 350.000 euros a adquirir 6 barracones y cambiar los actuales del colegio público Graüll, que llevan allí 25 años y que la concejala de Educación, Mavi Pérez, de CpJ, ha definido de "deplorables e infrahumanos". Los socialistas planteaban que si la conselleria no se avenía a cambiar los barracones, competencia que es suya, el ayuntamiento debía denunciarla por "inacción". Pero el pleno ha dado un giro inesperado.

La concejala de Educación, Mavi Pérez, ha repartido una enmienda a la totalidad. La firmaban ella, la alcaldeas, Rosa Cardona, del PP, el portavoz popular, Pere Sapena, y la portavoz de Compromís, Carme Català. La enmienda es reivindicativa. Al final, la han aprobado todos, también el PSOE. Bueno, todos no. El portavoz de Vox, José Marcos Pons, ha votado en contra.

Alfons Padilla

Esa misma moción la ha defendido luego la concejala de Educación en el pleno ordinario, cuando el salón de plenos estaba repleto. Se había convocado una protesta contra los recortes educativos. Los participantes han subido al pleno.

El pleno ha acordado "requerir nuevamente" a la conselleria que construya el sexto colegio de Xàbia y que inicie "a la mayor brevedad" la instalación de un aulario provisional que funcionará hasta que esa nueva escuela esté terminada. Los inspectores de conselleria ya han estado hoy viendo los posibles terrenos. También exige que se lleven a cabo "con la máxima urgencia" las mejoras de accesibilidad de los colegios Graüll, Mediterrània y del Centro de Formación de Personas Adultas.

El ayuntamiento de Xàbia no quiere que estos compromisos sean de palabra, sino que la conselleria los plasme de manera "firme y formal" y "por escrito" y con plazos definidos.

La alcaldesa defiende la educación en valenciano

El pleno también pide que se sustituya la mal llamada ley de libertad educativa por otra que respete y potencie el valenciano. La alcaldesa del PP ha defendido la educación pública en valenciano.

El pleno también reclama una dotación adecuada de maestros en todos los centros de Xàbia. También pide que se cubran todas las vacantes y se refuercen las plantillas para garantizar la inclusión de todos los alumnos. Exige también que se reduzcan las ratios en las aulas. El ayuntamiento apoya la negociación que están llevadno las organizaciones sindicales que representan a los profesores.

La alcaldesa ha dicho que no iban a tomar acciones legales contra la conselleria, pero sí a reclamar que resuelva los problemas "estructurales" de los colegios e institutos de Xàbia. Ha dicho que el PSOE ha gobernado 12 años con mayoría absoluta en el municipio y no llevó al Consell a los tribunales por no cambiar los barracones del colegio Graüll. Ha insistido en que el ayuntamiento comprará, si no está antes el centro provisional de prefabricadas, seis barracones para cambiar los actuales, que tienen ya 25 años.

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Mientras, la concejala socialista Isabel Moreno le ha recriminado al gobierno local que no exista ningún documento ni expediente en el que le exija a la conselleria que cumpla su obligación y sustituya esas prefabricadas por otras en condiciones.