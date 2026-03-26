Joaquín Achúcarro: "Me hace una ilusión enorme tocar en el Auditorio de Teulada Moraira"
El gran pianista recuerda que en sus 80 años de carrera ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York, La Scala de Milán o el Royal Albert Hall de Londres, pero "de este auditorio me han hablado fantásticamente y seguro que no me voy a aburrir"
Y si él no se aburre, nadie se aburre. El gran pianista Joaquín Achúcarro actúa este domingo, a las 19 horas, en el Auditorio de Teulada Moraira y ya ha avanzado que llega con los "amigos" que ha hecho en 80 años de carrera. Esos amigos son nada menos que Bach, Mozart, Brahms, Chopin, Debussy, Gershwin, Rachmaninoff, Montsalvatge o Mompou. "A fuerza de tocarlos, me he hecho amigo de todos ellos". El concierto tendrá el aliciente de que el pianista comentará las obras.
"Me hace una ilusión enorme tocar en este auditorio. Me han hablado fantásticamente", ha manifestado Achúcarro, que ha recordado que ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York, La Scala de Milán o el Royal Albert Hall de Londres. Ha deslumbrado al piano en 61 paíes y ha tocado con 300 orquestas y 400 directores. "Es una profesión dura, pero uno no se aburre nunca. Y estoy convencido de que este domingo no me aburriré en el Auditorio de Teulada Moraira".
Una leyenda del piano
Que Achúcarro llegue a la Marina Alta es todo un acontecimiento. Los melómanos (y en la Marina Alta hay muchísimos) están de enhorabuena. Este recital es de los que se recuerdan siempre. Luego se puede decir: "Pues yo he escuchado en directo al gran Joaquín Achúcarro, una leyenda del piano".
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación