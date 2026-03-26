Joaquín Achúcarro: "Me hace una ilusión enorme tocar en el Auditorio de Teulada Moraira"

Y si él no se aburre, nadie se aburre. El gran pianista Joaquín Achúcarro actúa este domingo, a las 19 horas, en el Auditorio de Teulada Moraira y ya ha avanzado que llega con los "amigos" que ha hecho en 80 años de carrera. Esos amigos son nada menos que Bach, Mozart, Brahms, Chopin, Debussy, Gershwin, Rachmaninoff, Montsalvatge o Mompou. "A fuerza de tocarlos, me he hecho amigo de todos ellos". El concierto tendrá el aliciente de que el pianista comentará las obras.

"Me hace una ilusión enorme tocar en este auditorio. Me han hablado fantásticamente", ha manifestado Achúcarro, que ha recordado que ha actuado en el Carnegie Hall de Nueva York, La Scala de Milán o el Royal Albert Hall de Londres. Ha deslumbrado al piano en 61 paíes y ha tocado con 300 orquestas y 400 directores. "Es una profesión dura, pero uno no se aburre nunca. Y estoy convencido de que este domingo no me aburriré en el Auditorio de Teulada Moraira".

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Una leyenda del piano

Que Achúcarro llegue a la Marina Alta es todo un acontecimiento. Los melómanos (y en la Marina Alta hay muchísimos) están de enhorabuena. Este recital es de los que se recuerdan siempre. Luego se puede decir: "Pues yo he escuchado en directo al gran Joaquín Achúcarro, una leyenda del piano".