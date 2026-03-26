Nace la Associació Pont del Tollinero: los vecinos quieren romper el aislamiento entre Dénia y Oliva

La Diputación de Valencia tiende puentes (medio puente, de momento). Ahora se debe mojar la de Alicante. Mientras, los vecinos de las dos orillas del Molinell, el río que separa Dénia y Oliva, se organizan. Son vecinos de Dénia, Oliva y también de Pego. Han constituido la Associació Pont del Tollinero. Saben que juntos tienen más fuerza. Llevan tres meses con el puente del Tonyinero o Tollinero cerrado (está en el Camí de Santa Anna). Y es esencial. Los vecinos de Oliva, los que se han quedado en el lado de tierra adentro, antes llegaban a la playa y al mar (a les Deveses) en un santiamén. Ahora tienen que dar una vuelta tremenda. Deben coger el coche y salir a la N-332 y hacer varios kilómetros. El rodeo es de aúpa.

Este puentecito es esencial. Se cerró en diciembre por riesgo de que se hundiera. El cierre ha provocado un aislamiento que los vecinos quieren romper. La Diputación de Valencia ha anunciado que financiará la mitad del nuevo puente. Las obras subirán a unos 500.000 euros.

El contundente cierre del Pont del Tonyinero / A. P. F.

La Associació Pont del Tollinero no pierde el tiempo. El lunes se reunirán con el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. Mientras que la orilla de València ya se moja y anuncia financiación, la de Alicante no se ha comprometido de momento a nada.

Noticias relacionadas

Pasarela peatonal

Este puente une los términos de Oliva y Dénia y también las provincias de València y Alicante. Los vecinos saben que lo de construir el nuevo puente no es de hoy para mañana. De ahí que pidan que se cree una pasarela peatonal y que esté lista ya este verano. De lo contrario, para los vecinos de Oliva (también tienen aquí casa de veraneo vecinos de Pego), llegar a esa playa que tenían a un paso se convierte en una odisea. La vuelta es de aúpa.