Acuerdo insólito: PSPV y PP firman por escrito en Ondara un plan de inversiones de más de un millón de euros en obras

Y lo han plasmado por escrito. Acuerdo insólito. El gobierno en minoría del PSPV en Ondara y la oposición del PP han hecho tabla rasa con sus diferencias ideológicas y han alcanzado un acuerdo para desbloquear inversiones del remanente de tesorería que suben a 1.150.000 euros. El acuerdo ha llegado después de que en el último pleno el plan de inversiones que llevaron los socialistas se quedara sobre la mesa a petición de Compromís. El alcalde, José Ramiro, del PSPV, y sus concejales ya ofrecieron a los dos grupos en la oposición, el PP y Compromís, la posibilidad de que presentaran inversiones para que los servicios técnicos valoraran su viabilidad.

El PSPV trasladó su propuesta inicial, centrada en actuaciones de seguridad vial, movilidad, accesibilidad y equipaciones públicas, mientras que el Partido Popular aportó un documento con actuaciones complementarias, orientadas principalmente a la mejora de instalaciones deportivas y de zonas de aparcamiento. Compromís planteó de manera general su prioridad en materia de vivienda pública, si bien no concretó ninguna propuesta técnica ni presupuestaria.

Después de varias reuniones técnicas y de negociación, los socialitas y el PP han alcanzado un acuerdo con inversiones aportadas por ambos. El gobierno local ha asegurado que la negociación sigue abierta y que se estudiarán otras aportaciones.

La escenificación del acuerdo para desbloquear inversiones que superan el millón de euros / Levante-EMV

Las inversiones planteadas por el PSPV e incluidas en el acuerdo son la adecuación del Auditorio Municipal (130.000 euros), el plan de seguridad y movilidad urbana (180.000 euros), la mejora de la conexión del Barri del Crist con el casco urbano (280.000 euros), la mejora de los accesos al colegio Marjals (105.000 euros), las mejoras en la Avinguda Marina Alta (95.000 euros), el plan de alumbrado sostenible (55.000 euros) y la pavimentación del Camí Vell de Beniarbeig y el Barri del Crist (75.000 euros).

Mientras, el acuerdo incluye las propuestas del PP de construir dos nuevas pistas de pádel (131.108 euros), la renovación del piso del Trinquet Municipal (100.000 euros) y el acondicionamiento de zonas de aparcamiento público (30.000 euros).

Socialistas y populares han subrayado que el acuerdo se basa "en la colaboración y en criterios técnicos". Han advertido que las inversiones son "equilibradas, útiles y ajustadas a las necesidades reales del municipio". La modificación de créditos que incluye estas inversiones se aprobará en pleno el 1 de abril.

"Voluntad de negociar"

El concejal de Hacienda, el socialista Jordi Ruiz, ha destacado que este acuerdo "desbloquea inversiones necesarias". "Agradezco al PP la voluntad de negociar y de llegar a acuerdos". "También quiero reconocer el trabajo del área técnica, que ha tenido que revisar, ajustar y reconfigurar propuestas en poco de tiempo", ha indicado Ruiz.

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Por su parte, el portavoz del PP, Ález Hernández, ha recalcado que este acuerdo "demuestra que, cuando hay voluntad de trabajo y diálogo, se puede avanzar en beneficio de Ondara”.